Сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против Колумбии

·2·Спорт
Сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против Колумбии

До исторических моментов, которых весь узбекский народ и миллионы местных футбольных болельщиков ждали годами, осталось всего несколько часов! Завтра национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро впервые в своей истории проведет дебютный матч группового этапа чемпионата мира против грозного и опасного представителя Южной Америки — сборной Колумбии. Перед этим историческим противостоянием сегодня состоялось традиционное организационное совещание с участием официальных лиц ФИФА, комиссаров матча и представителей обеих сборных. На данной важной встрече были подробно обсуждены такие актуальные вопросы, как организация завтрашней игры на высоком уровне, строгое соблюдение регламента и меры безопасности.

«Белые волки» в белом: исторический путь к победе!

По итогам прошедшего официального организационного совещания была внесена полная ясность в один из самых интересующих болельщиков вопросов — в форме какого цвета команды выйдут на поле. В завтрашнем важном поединке футболисты национальной сборной Узбекистана будут действовать в своей традиционной и считающейся удачной полностью белой экипировке. Наш вратарь, охраняющий ворота национальной команды, чтобы выделяться на фоне нападающих соперника и обеспечить неприкосновенность ворот, выйдет на зеленый газон в оранжевой (огненной) форме.

В следующем официальном спортивно-организационном графике вы можете подробно ознакомиться со всеми деталями и основным регламентом исторического матча между сборными Узбекистана и Колумбии:

Форма сборной

Цвет формы вратаря

Место проведения и стадион

Время начала (по Ташкенту)

Дата проведения матча

Полностью белая форма


(Абсолютный цвет удачи)

Оранжевая форма


(Огненная форма)

Мексика,


стадион «Мехико Сити» стадион

В 07:00 утра


(Прямой эфир)

18 июня 2026 года


(Четверг)

Стадион «Мехико Сити» станет свидетелем исторического открытия

Напоминаем, что матч 1-го тура группы «K» между национальными сборными Узбекистана и Колумбии, находящимися в центре внимания всего мира, состоится в этом году 18 июня на зеленом газоне великолепного многотысячного стадиона «Мехико Сити» в Мексике. Это захватывающее и историческое противостояние начнется завтра рано утром по времени нашей страны, а именно в 07:00 . Нет сомнений, что миллионы наших соотечественников начнут завтрашнее утро именно перед телевизорами, оказывая моральную поддержку нашим парням, которые будут защищать честь Родины на мировой арене.

Комментарий спортивных обозревателей Zamin:

То, что наша национальная команда выйдет на поле в белой форме, неслучайно. Этот цвет принес нам множество исторических побед. Хотя в составе Колумбии есть такие сильные звезды, как Луис Диас и Хамес Родригес, у наших ребят, особенно у Аббосбека Файзуллаева и Эльдора Шомуродова, очень высок энтузиазм создать сенсацию на международной арене. От всей души желаем «Белым волкам» огромных побед в завтрашнем матче! Родина с вами, парни!

Следите за каждой захватывающей секундой национальной сборной Узбекистана на полях ЧМ-2026, эксклюзивными и оперативными репортажами со стадионов Мексики, а также достоверными спортивными новостями мирового футбола всегда вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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