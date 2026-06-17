Каннаваро: На чемпионате мира мы будем наслаждаться каждой игрой

·42·Спорт
Каннаваро: На чемпионате мира мы будем наслаждаться каждой игрой

Сборная Узбекистана начнет свое историческое участие в чемпионате мира 2026 года матчем против Колумбии. Главный тренер «белых волков» Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции перед важным поединком, где высказался о подготовке команды, атмосфере мундиаля и задачах, стоящих перед футболистами.

Для Узбекистана это не просто матч. Встреча с Колумбией останется в истории нашего национального футбола как первая игра на финальном этапе чемпионата мира. Поэтому футболисты, тренерский штаб и миллионы болельщиков ждут этого момента с огромным волнением.

Фабио Каннаваро хорошо знаком с атмосферой чемпионата мира. За свою игровую карьеру он неоднократно участвовал в мундиалях, а в 2006 году в качестве капитана сборной Италии завоевал главный трофей. Однако итальянский специалист отметил, что между участием в большом турнире в роли игрока и главного тренера есть серьезная разница.

«Я участвовал в чемпионате мира как футболист, но участие в качестве тренера — это совсем другое. Подготовка игрока и тренера — две разные вещи, потому что вы должны быть в постоянном контакте со всеми своими футболистами», — сказал Каннаваро.

Футболист на поле в первую очередь фокусируется на своих задачах и действиях. Главный тренер же отвечает за физическое, тактическое и психологическое состояние всей команды. Он должен следить за настроением каждого игрока, анализировать соперника и своевременно принимать необходимые решения по ходу игры.

Особенно на таком грандиозном турнире, как чемпионат мира, ответственность тренера возрастает. Поскольку сборная Узбекистана впервые участвует в соревнованиях такого уровня, опыт Каннаваро имеет огромное значение для футболистов.

Итальянский специалист отметил, что национальную команду впереди ждут интересные и очень напряженные матчи. В группе «К» Узбекистан, помимо Колумбии, встретится с Португалией и Демократической Республикой Конго.

«Нас ждут очень интересные и бескомпромиссные игры. Наши соперники — команды высокого уровня. Мы впервые участвуем в этом турнире, поэтому должны наслаждаться каждой игрой и набираться опыта», — заявил главный тренер.

Колумбия считается сильной командой, обладающей опытом участия в больших турнирах, состоящей из техничных и быстрых футболистов. В составе Португалии собраны звезды мирового футбола. Демократическая Республика Конго также считается физически мощным, борзовым и опасным соперником.

В такой сложной группе каждый матч станет для футболистов серьезным испытанием и важной школой. Каннаваро же призывает своих подопечных не поддаваться излишнему давлению, наслаждаться историческими днями и в полной мере проявить свои возможности.

Тренер также отдельно отметил внимание, уделяемое развитию футбола в Узбекистане. По его мнению, работа по совершенствованию академий и инфраструктуры, проводимая Ассоциацией футбола Узбекистана, создает прочный фундамент для будущего футбола страны.

«АФУ уделяет большое внимание академиям и инфраструктуре. Футбол в стране развивается. Это первый чемпионат мира для Узбекистана. И я рад участвовать в этом турнире в качестве главного тренера», — сказал Каннаваро.

Выход Узбекистана на мундиаль — это не однодневный или случайный успех. Этот результат стал итогом многолетнего труда в молодежном футболе, подготовке тренеров, деятельности академий и системе национальных сборных.

В последние годы молодежные сборные Узбекистана демонстрировали достойные результаты на азиатском и мировом уровнях. Теперь этот рост перешел на новый этап с выходом взрослой национальной сборной на чемпионат мира впервые в истории.

Каннаваро подчеркнул, что больших целей невозможно достичь легко. По его словам, трудности, тяжелые тренировки и сложные испытания являются естественной частью пути к успеху.

«Если вы хотите достичь какой-либо цели, вы должны пройти через трудности. Сложности в труде и тренировках — это естественное состояние», — отметил итальянский специалист.

Эта мысль полностью соответствует пути, который прошла сборная Узбекистана до мундиаля. Национальная команда годами боролась за путевку на чемпионат мира, несколько раз была очень близка к цели и переживала тяжелые поражения. Однако футболисты и болельщики не отказались от мечты.

Наконец, Узбекистан достиг исторической цели. Теперь перед сборной стоит новая задача — достойно выступить на мундиале, привлечь внимание мирового футбольного сообщества своей игрой и характером.

В матче против Колумбии решающее значение будут иметь тактическая дисциплина, командное взаимодействие и психологическая устойчивость «белых волков». Соперник может рассматриваться как фаворит, но у узбекистанских футболистов есть огромная мотивация и поддержка всей страны.

Для самого Каннаваро это новый опыт. Если раньше он поднимал кубок чемпионата мира как игрок и капитан, то теперь он выводит Узбекистан на большую сцену в качестве главного тренера.

Болельщики ждут от национальной команды смелого, дисциплинированного и борющегося до конца футбола. Основной призыв Каннаваро предельно ясен: не бояться давления, наслаждаться каждым моментом и эффективно использовать исторический шанс.

Для узбекистанского футбола открывается новая страница. Теперь мечта, которую ждали годами, воплощается в реальность на поле. Начиная с игры против Колумбии, каждая минута, каждое действие и каждый результат будут вписаны в историю нашего национального футбола.

Фабио КаннавароУзбекистанКолумбияИталия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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