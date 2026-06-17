Сборная Австрии одержала уверенную победу над Иорданией

Чемпионат мира-2026, который принимают поля Северной Америки, продолжает радовать поклонников футбола своими напряженными матчами, полными стремительных и неожиданных поворотов. В очередном интересном поединке 1-го тура группы «Дж» дисциплинированный и сильный представитель Европы — национальная сборная Австрии — встретилась с одной из самых опасных команд Азии последнего времени, сборной Иордании. В остром противостоянии на стадионах Запада австрийцы продемонстрировали свое мастерство, оформив уверенную и важную победу со счетом 3:1.

Драма двух таймов и подарок в виде автогола

Матч начался, как и ожидалось, с активных атак подопечных Ральфа Рангника. Уже на 20-й минуте встречи техничный полузащитник сборной Австрии Романо Шмид оставил вратаря соперника ни с чем, открыв счет под рев трибун — 1:0. Первый тайм завершился преимуществом европейцев.

Однако с началом второго тайма азиаты вышли на большую сцену. Не сдававшаяся психологически сборная Иордании на 50-й минуте сумела сравнять счет. Нападающий команды Али Олван точным и неожиданным ударом восстановил равновесие — 1:1.

Самый напряженный и решающий момент матча наступил на 76-й минуте. Защитник Иордании Язан Аль-Араб допустил ошибку в собственной штрафной площади, неожиданно отправив мяч в свои ворота, что вновь вывело Австрию вперед — 2:1. На последних секундах компенсированного времени, на 90+12-й минуте, легенда австрийского футбола Марко Арнаутович, вышедший на замену, хладнокровно реализовал пенальти, поставив в матче финальную логическую точку — 3:1.

В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с полным отчетом о матче между сборными Австрии и Иордании, хронологией голов и расширенными составами команд:

Статус игры и итоговый счет Хроника голов и минут Состав сборной Австрии Состав сборной Иордании ЧМ-2026. 1-й тур



Австрия — Иордания — 3:1



Жаркая битва группового этапа • 1:0 — Р. Шмид (20')

• 1:1 — А. Олван (50')

• 2:1 — Я. Аль-Араб (76'-автогол)

• 3:1 — М. Арнаутович (90+12'-пен) А. Шлагер, Ш. Пош, Ф. Линхарт, Д. Алаба (П. Ваннер 59'), Ф. Мвене (К. Чуквуэмека 59'), Н. Зайвальд, К. Шлагер (К. Дансо 59'), Р. Шмид (П. Виммер 83'), К. Лаймер, М. Забитцер, С. Калайдžиč (М. Арнаутович 46'). Я. Абулейла, А. Насиб (С. Аль-Росан 82'), Я. Аль-Араб, М. Абу Аль-Нади (С. Обейд 72'), Э. Хаддад (М. Аль-Марди 82'), М. Абу Таха, О. Аль-Фахури (М. Аль-Давуд 88'), Н. Аль-Рашдан, Н. Аль-Равабде, А. Олван, М. Аль-Тамари (А. Аль-Азайзе 88').

Во втором туре нас ждет настоящая «битва»!

После этой важной победы национальная сборная Австрии заработала ценные 3 очка и улучшила свои шансы на выход из группы. В следующем 2-м туре австрийцев ждет крайне напряженное и тяжелое испытание против главного фаворита турнира — сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Иордания же, переживающая горечь поражения, в следующем туре выйдет на поле против достойного представителя Африки — сборной Алжира.

Заключение спортивных обозревателей Замин: Сборная Австрии под руководством таких опытных звезд, как Давид Алаба и Марсель Забитцер, смогла показать свой уровень. Хотя Иордания оказала серьезное сопротивление во втором тайме, тактическое превосходство европейцев определило исход встречи. Матч Аргентина — Австрия во втором туре будет иметь огромное значение, так как внесет полную ясность в вопрос лидерства в группе!

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