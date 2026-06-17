Нестор Лоренсо призвал не недооценивать сборную Узбекистана

·59·Спорт
Нестор Лоренсо призвал не недооценивать сборную Узбекистана

Чемпионат мира-2026, стартовавший на полях Северной Америки, с первых же дней продолжает преподносить футбольному миру неожиданные результаты и настоящие сенсации. Сборная Колумбии, один из известных грандов Южной Америки, который встретится с нашими представителями в рамках 1-го тура этого престижного мундиаля, в настоящее время ведет серьезную подготовку к предстоящему матчу. Перед долгожданным историческим противостоянием главный тренер колумбийцев Нестор Лоренсо и ведущие футболисты высоко оценили достоинства нашей национальной команды, призвав болельщиков и своих подопечных ни в коем случае не недооценивать «Белых волков».

Лоренсо: «Узбекистан — дисциплинированная и сильная команда, которая знает, как играть»

Известно, что после пропуска чемпионата мира 2022 года в Катаре, сборная Колумбии вернулась на мировой первенство в этом году с огромным энтузиазмом и признается экспертами явным фаворитом предстоящего матча. Однако наставник команды Нестор Лоренсо предостерег тех, кто считает сборную Узбекистана, являющуюся дебютантом, легким соперником.

«Первые дни чемпионата мира ясно доказали всему футбольному сообществу одно — сегодня в мировом футболе не осталось слабых команд, и мы не имеем права пренебрегать ни одним соперником. Сборная Узбекистана в последнее время демонстрирует очень содержательные и красивые результаты в матчах против сильных оппонентов. У них отличный тактический тренер, а в составе играют четыре-пять звездных футболистов высокого уровня, получивших признание на международной арене. Самое главное, узбеки — это сплоченный коллектив с железной дисциплиной, который очень хорошо знает, что делать на поле», — особо отметил Лоренсо.

В следующей таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с мнениями представителей сборной Колумбии о сборной Узбекистана и основными факторами риска:

Представители соперника

Экспертное заключение об Узбекистане

Самое опасное тактическое преимущество «Белых волков»

Главная истина ЧМ-2026

Главный тренер:


Нестор Лоренсо

• Дисциплинированная команда, действующая системно


• В составе есть 4-5 звезд высокого уровня

Способность очень быстро переходить из атаки в оборону и из обороны в атаку

На турнире нет маленьких команд, а статус фаворита условен

Нападающий:


Луис Суарес

• Высокое чувство ответственности за достойную борьбу против соперника

Вингер:


Карлос Гомес

• Очень быстрая и опасная команда

Признание Суареса и Гомеса: «Нужно быть осторожными с быстротой Узбекистана в контратаках»

Эти серьезные слова главного тренера полностью поддержал и нападающий сборной Колумбии Луис Суарес. По его словам, первые матчи мундиаля показывают, насколько относительным является понятие «фаворит» на этом турнире. «Мы находимся на самом престижном чемпионате мира и чувствуем ответственность за то, чтобы вести достойную борьбу с любым соперником, используя все свои силы», — заявил форвард.

Опасный вингер колумбийцев Карлос Гомес отдельно остановился на главном тактическом преимуществе сборной Узбекистана — пугающей скорости в контратаках: «Наш соперник играет в очень качественный футбол. Они считаются чрезвычайно быстрой командой. Особенно мало кто может сравниться с ними в переходе из фазы атаки в оборону и из обороны в стремительную разрушительную атаку. Поэтому мы должны быть предельно внимательны и осторожны каждую секунду матча», — не скрыл своих опасений Гомес.

Мнение спортивных обозревателей Замин:

Подобные высказывания соперника свидетельствуют о том, насколько высок авторитет наших парней во главе с Эльдором Шомуродовым и Абдукодиром Хусановым на международной арене. Мы уверены, что пока Колумбия изучает нас и начинает опасаться, наши представители проявят свои сильнейшие стороны на поле и подарят болельщикам историческую победу!

Следите за каждым захватывающим матчем нашей национальной сборной на стадионах ЧМ-2026, а также за самыми эксклюзивными спортивными новостями с другого берега океана и оперативными сообщениями о мировом футболе на страницах Замин! Желаем нашим представителям огромных побед в предстоящей битве!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Денисов предсказал план Узбекистана в матче против КолумбииДенисов предсказал план Узбекистана в матче против КолумбииСегодня, 07:12Каннаваро: На чемпионате мира мы будем наслаждаться каждой игройКаннаваро: На чемпионате мира мы будем наслаждаться каждой игройСегодня, 06:54Сборная Австрии одержала уверенную победу над ИорданиейСборная Австрии одержала уверенную победу над ИорданиейСегодня, 06:45Сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против КолумбииСборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против КолумбииСегодня, 06:27Аббосбек Файзуллаев попал в список звезд, которые должны засиять на чемпионате мираАббосбек Файзуллаев попал в список звезд, которые должны засиять на чемпионате мираСегодня, 06:02Сегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня, 05:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Спор вокруг пенальти с участием Абдукодир Хусанов разгорается с новой силой
Спор вокруг пенальти с участием Абдукодир Хусанов разгорается с новой силой