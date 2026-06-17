Нестор Лоренсо призвал не недооценивать сборную Узбекистана

Чемпионат мира-2026, стартовавший на полях Северной Америки, с первых же дней продолжает преподносить футбольному миру неожиданные результаты и настоящие сенсации. Сборная Колумбии, один из известных грандов Южной Америки, который встретится с нашими представителями в рамках 1-го тура этого престижного мундиаля, в настоящее время ведет серьезную подготовку к предстоящему матчу. Перед долгожданным историческим противостоянием главный тренер колумбийцев Нестор Лоренсо и ведущие футболисты высоко оценили достоинства нашей национальной команды, призвав болельщиков и своих подопечных ни в коем случае не недооценивать «Белых волков».

Лоренсо: «Узбекистан — дисциплинированная и сильная команда, которая знает, как играть»

Известно, что после пропуска чемпионата мира 2022 года в Катаре, сборная Колумбии вернулась на мировой первенство в этом году с огромным энтузиазмом и признается экспертами явным фаворитом предстоящего матча. Однако наставник команды Нестор Лоренсо предостерег тех, кто считает сборную Узбекистана, являющуюся дебютантом, легким соперником.

«Первые дни чемпионата мира ясно доказали всему футбольному сообществу одно — сегодня в мировом футболе не осталось слабых команд, и мы не имеем права пренебрегать ни одним соперником. Сборная Узбекистана в последнее время демонстрирует очень содержательные и красивые результаты в матчах против сильных оппонентов. У них отличный тактический тренер, а в составе играют четыре-пять звездных футболистов высокого уровня, получивших признание на международной арене. Самое главное, узбеки — это сплоченный коллектив с железной дисциплиной, который очень хорошо знает, что делать на поле», — особо отметил Лоренсо.

В следующей таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с мнениями представителей сборной Колумбии о сборной Узбекистана и основными факторами риска:

Представители соперника Экспертное заключение об Узбекистане Самое опасное тактическое преимущество «Белых волков» Главная истина ЧМ-2026 Главный тренер:

Нестор Лоренсо • Дисциплинированная команда, действующая системно

• В составе есть 4-5 звезд высокого уровня Способность очень быстро переходить из атаки в оборону и из обороны в атаку На турнире нет маленьких команд, а статус фаворита условен Нападающий:

Луис Суарес • Высокое чувство ответственности за достойную борьбу против соперника Вингер:

Карлос Гомес • Очень быстрая и опасная команда

Признание Суареса и Гомеса: «Нужно быть осторожными с быстротой Узбекистана в контратаках»

Эти серьезные слова главного тренера полностью поддержал и нападающий сборной Колумбии Луис Суарес. По его словам, первые матчи мундиаля показывают, насколько относительным является понятие «фаворит» на этом турнире. «Мы находимся на самом престижном чемпионате мира и чувствуем ответственность за то, чтобы вести достойную борьбу с любым соперником, используя все свои силы», — заявил форвард.

Опасный вингер колумбийцев Карлос Гомес отдельно остановился на главном тактическом преимуществе сборной Узбекистана — пугающей скорости в контратаках: «Наш соперник играет в очень качественный футбол. Они считаются чрезвычайно быстрой командой. Особенно мало кто может сравниться с ними в переходе из фазы атаки в оборону и из обороны в стремительную разрушительную атаку. Поэтому мы должны быть предельно внимательны и осторожны каждую секунду матча», — не скрыл своих опасений Гомес.

Мнение спортивных обозревателей Замин: Подобные высказывания соперника свидетельствуют о том, насколько высок авторитет наших парней во главе с Эльдором Шомуродовым и Абдукодиром Хусановым на международной арене. Мы уверены, что пока Колумбия изучает нас и начинает опасаться, наши представители проявят свои сильнейшие стороны на поле и подарят болельщикам историческую победу!

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