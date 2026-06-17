Мировая политическая арена находится на пороге грандиозного события, которое может полностью изменить исторический и региональный геополитический ландшафт. Авторитетное агентство Bloomberg и символичный саудовский телеканал «Ал-Арабия» обнародовали «почти окончательный» и абсолютно эксклюзивный текст меморандума о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран, подписание которого официально ожидается 19 июня этого года в Швейцарии.

По имеющимся данным, представители двух мощных государств пришли к этому примирительному соглашению 14 июня текущего года. Хотя Белый дом обещал изложить условия сделки в течение следующих 48 часов, официальное заявление до сих пор задерживается. Однако исторический документ из 14 пунктов, оказавшийся в распоряжении редакции Bloomberg, полностью отражает крупнейшие экономические и политические интересы Тегерана в ближайшем будущем.

С помощью следующей официальной политической и экономической таблицы вы можете подробно ознакомиться с основными фундаментальными пунктами и финансовыми показателями двустороннего договора:

Военные и территориальные обязательства Экономические и финансовые преференции Логистика и морские пути Ядерный статус-кво и контроль • Немедленное прекращение войны

• Прекращение военных действий и в Ливане

• Взаимное уважение суверенитета

• Невмешательство во внутренние дела • Фонд в 300 миллиардов долларов

• Немедленное разрешение на экспорт иранской нефти

• Полная разморозка активов

• Поэтапная отмена санкций • Снятие блокады иранских портов

• Безопасность Ормузского пролива (за 30 дней)

• Восстановление судоходства

• Вывод войск США из региона • Полный отказ Ирана от ядерного оружия

• Судьба обогащенного урана — в окончательном соглашении

• Новые санкции не вводятся

• Контроль Совета Безопасности ООН

Полный и подробный текст исторического меморандума:

Немедленное прекращение вооруженных столкновений: Иран и США совместно со всеми своими региональными союзниками с момента подписания данного документа немедленно и полностью прекращают военные действия на всех фронтах, в частности, и на территории Ливана. Стороны обязуются полностью воздерживаться от применения силы или угроз в отношении друг друга. Независимость и неприкосновенность: Оба государства берут на себя обязательство безоговорочно уважать государственный суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также никоим образом не вмешиваться во внутренние политические дела. Сроки переговоров: Стороны проведут интенсивные переговоры с целью подписания окончательного и всеобъемлющего мирного договора в течение максимум 60 дней, с возможностью продления срока по взаимному согласию. Снятие морской блокады и вывод войск США: С вступлением меморандума в силу США отменяют морскую блокаду Ирана. В течение 30 дней движение торговых судов будет возвращено к довоенному уровню. После подписания окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки в 30-дневный срок полностью выведут свои военные силы из ближневосточного региона. Безопасность Ормузского пролива: Иран, в свою очередь, в течение 30 дней обеспечит безопасность на международных водных путях из Персидского залива в Оманский залив. Очистка акваторий от мин и устранение технических препятствий полностью ложится на Тегеран. План восстановления на 300 миллиардов долларов: США совместно со своими региональными партнерами гарантируют выделение финансовых средств в размере не менее 300 миллиардов долларов для восстановления и развития экономики Ирана. Механизм этого будет разработан в течение 60 дней. Отмена ограничений и санкций: В рамках окончательного соглашения США поэтапно отменят все односторонние (первичные и вторичные) санкции в отношении Ирана, а также резолюции Совета Безопасности ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ядерное разоружение: Иран строго подтверждает, что никогда не создаст ядерное оружие. Судьба обогащенных материалов и ядерные потребности Ирана в мирных целях будут четко определены в окончательном договоре. Сохранение статус-кво: До заключения окончательного соглашения текущая ситуация остается неизменной: Иран не расширяет свою ядерную программу, а США не вводят новых ограничений и не увеличивают численность военных в регионе. Восстановление экспорта нефти: Министерство финансов США сразу после подписания меморандума дает полное разрешение на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции, а также на связанные с ними банковские, страховые и транспортные операции. Использование замороженных средств: В период переговоров США обеспечат полный доступ Ирана ко всем его активам и средствам, заблокированным в иностранных банках. Эти средства могут свободно использоваться Центральным банком Ирана для любых платежей. Механизм контроля: Стороны создают специальный совместный контрольный орган для мониторинга выполнения окончательного мирного соглашения и предотвращения нарушений обязательств в будущем. Условие начала переговоров: Только после подписания меморандума и подтверждения начала выполнения наиболее важных статей 4, 5, 10 и 11 (экономические и логистические условия), стороны приступят к окончательным переговорам по остальным пунктам. Международно-правовые гарантии: Достигнутый окончательный мирный договор будет утвержден специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, имеющей обязательную силу, и приобретет международную юридическую силу.

Вывод международных политических обозревателей Замин: Данный проект меморандума является беспрецедентным документом, который может положить конец многолетней холодной войне и региональной напряженности между США и Ираном. Выход Ирана из экономической блокады и получение средств в размере 300 миллиардов долларов коренным образом изменят баланс сил на Ближнем Востоке. Хотя документ все еще находится на стадии технической доработки, процесс подписания, ожидаемый 19 июня в Швейцарии, несомненно, станет крупнейшей поворотной точкой в дипломатии КсКсИ века.

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