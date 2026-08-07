97-летняя женщина, пролетев на крыле самолёта, вновь обновила рекорд Гиннесса

97-летняя жительница Великобритании Бетти Бромадж вновь продемонстрировала пример мужества, обновив рекорд Гиннесса как самая возрастная в мире женщина-«винд-уокер» — то есть выполняющая полёт на крыле движущегося самолёта.

Как сообщается, Бетти, стоя на крыле небольшого самолёта, летевшего со скоростью около 225 километров в час, с помощью специальных средств защиты выполняла в воздухе сложные вращения. «Винд-уокинг» считается одним из самых опасных воздушных шоу в мире, и в нём участвуют только люди, прошедшие специальную подготовку.

Впервые Бетти установила этот рекорд 4 года назад. Средства, собранные во время нынешнего полёта, будут направлены на поддержку работы инсультного отделения больницы, где в 2025 году она проходила лечение после инсульта.

За последние десять лет Бетти шесть раз пролетала на крыле самолёта и не намерена отказываться от этого занятия. По её словам, «Если я не буду этого делать, жизнь станет для меня очень скучной».

Мужество 97-летней британки, её твёрдая воля и безграничная любовь к жизни вдохновляют многих людей по всему миру.