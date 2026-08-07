Спасённый пингвин годами проплывает 8 тысяч километров, чтобы вернуться к своему спасителю
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В 2011 году бразильский рыбак Джуан Перейра де Суза нашёл на берегу покрытого нефтью пингвина, находившегося на грани смерти. Он очистил птицу и ухаживал за ней, а после выздоровления назвал её Дин-Димом и выпустил обратно в море.
Однако пингвин не уплыл далеко. В тот же день он вернулся к Джуан.
Позже Дин-Дим стал известен тем, что каждый год отправляется к побережью Аргентины и Чили, преодолевает расстояние более 8 тысяч километров, а затем возвращается обратно туда, где живёт Джуан.
Есть и ещё одна интересная особенность: Дин-Дим не подпускает к себе других людей и не позволяет себя гладить. Говорят, он доверяет только Джуан, который его спас.
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