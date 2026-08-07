Бренд Смарт возвращается на рынок городских автомобилей

Серийный дизайн нового электромобиля Смарт #2, преемника популярной модели Фортво, стал известен публике до официального дебюта. По данным иксбт.ком, бренд, в последние годы сосредоточившийся на выпуске крупных кроссоверов вроде #5, с этой моделью возвращается в сегмент городских автомобилей. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Полноценная презентация нового электромобиля #2 запланирована на октябрьский Парижский автосалон. Однако новые документы, внесённые в базу данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ), раскрыли внешний вид автомобиля почти на два месяца раньше.

Дизайн и технические характеристики

Судя по внешнему виду, новый электромобиль напоминает прежнюю модель Фортво и сохраняет компактные пропорции. Однако его дизайн получил заметные изменения, включая передние фары с斜ными линиями и округлые элементы в задней части.

Длина автомобиля составляет всего 2,75 метра, а снаряжённая масса — 1130 килограммов. Согласно данным МИИТ, модель #2 будет оснащена электродвигателем мощностью 80 л.с. и литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей.

Компактное решение для города

Ожидается, что Смарт #2 поступит в продажу в дилерских центрах Великобритании в следующем году. Он призван обеспечить удобное передвижение по городу без серьёзных компромиссов. По формату модель больше напоминает квадрициклы Fiat Тополино и Микро Микролино и будет меньше полноразмерных Дакиа Спринг и Fiat 500e.

Электромобиль разработан в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely: немецкий бренд отвечал за дизайн, а китайские партнёры предоставили специальную платформу, адаптированную под его размеры. Радиус разворота составляет всего 6,95 метра, что значительно упрощает маневрирование в городе.

Смарт #2 сможет проезжать 186 миль на одном заряде и заряжать аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 20 минут. Кроме того, автомобиль оснащён системой подачи энергии внешним устройствам вехикле-то-лоад, а в салоне вместо двух отдельных сидений установлен широкий диван.