Лиса упала в водный поток аттракциона

·154·Мир
Лиса упала в водный поток аттракциона

В популярном развлекательном парке Сикс Флагс Греат Америка, расположенном в американском штате Иллинойс, произошёл удивительный инцидент. Лису, случайно упавшую в водный аттракцион, сотрудники парка благополучно спасли. Происшествие сняли на видео посетители, и оно вызвало большой интерес в социальных сетях.

Инцидент произошёл на территории водного аттракциона Роаринг Рапидс в городе Гурни. Как сообщается, небольшая лиса каким-то образом проникла на аттракцион и соскользнула в канал, по которому двигался поток воды.

Во время происшествия аттракцион работал в обычном режиме, а проплывающие по воде лодки проходили мимо животного. По словам очевидцев, лиса пыталась плыть против сильного течения, однако из-за отвесных стен не могла самостоятельно выбраться из воды.

На распространившемся видео видно, как животное несколько раз пыталось выбраться на берег, но поток снова затягивал его в воду. Вскоре лису заметили посетители и сотрудники парка.

Tulki loyqa suvli kanalda suzib ketyapti.

После этого двое сотрудников Сикс Флагс незамедлительно приступили к спасательной операции. Изменив направление потока, они приблизили лису к безопасному месту и осторожно вытащили её из воды.

Во время спасения один из сотрудников, поднимая животное, на мгновение потерял равновесие и споткнулся. Однако он быстро пришёл в себя и вынес лису в безопасное место.

После инцидента выяснилось, что лиса чувствует себя хорошо. Позже её передали специалистам местного лесного заповедника, которые выпустили животное в естественную среду обитания.

Видео этой драматичной спасательной операции за короткое время широко распространилось в интернете и привлекло внимание тысяч пользователей. Многие особо отмечают оперативность сотрудников парка и их гуманное отношение к животному.

Six Flags Great AmericaИллинойсСШАГерниRoaring Rapids
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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