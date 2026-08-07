На космодроме Восточный завершена подготовка ракет Союз-2

На российском космодроме Восточный успешно завершилось ежегодное техническое обслуживание основной наземной инфраструктуры. По данным иксбт.ком, специалисты полностью проверили состояние стартовых комплексов для ракет Союз-2 и Ангара, а также универсального технического комплекса. Об этом сообщает иксбт.ком.

В настоящее время ракетный комплекс Союз-2 полностью готов к очередным запускам. В ходе регламентных работ все системы и агрегаты прошли испытания, и, как сообщается, никаких неисправностей обнаружено не было.

Модернизация и проверка наземных комплексов

В рамках этого технического обслуживания наибольший объём работ пришёлся на универсальный технический комплекс. Специалисты проверили состояние более 150 систем и агрегатов, используемых для подготовки космической техники к запуску, и привели их в полностью штатное состояние.

Кроме того, масштабные работы были выполнены на стартовом комплексе Ангара. В общей сложности техническое обслуживание прошли более 40 систем наземного оборудования и аппаратуры, включая комплексы, непосредственно работающие с ракетой-носителем и блоками верхних ступеней.

Дальнейшие планы и значение инфраструктуры

После завершения ежегодных регламентных работ специалисты сразу приступили к обслуживанию других систем с более коротким межсервисным интервалом. Примечательно, что на космодроме Восточный эти процессы идут одновременно с подготовкой к новым космическим полётам.

Сообщается, что в конце июля на космодром по железной дороге доставили блоки очередной ракеты-носителя Союз-2 и её головной обтекатель. Это показывает, что Восточный одновременно сохраняет готовность действующей инфраструктуры Союз-2 и успешно эксплуатирует новый стартовый комплекс для тяжёлых ракет Ангара.