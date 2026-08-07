Узбекистан снова ожидает сильная жара

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Узбекистан снова ожидает сильная жара

В выходные дни в Узбекистане ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. По данным O‘zgidromet, жара на территории республики будет постепенно усиливаться, а в отдельных регионах температура воздуха достигнет 42 градусов.

По данным синоптиков, сегодня днём в большинстве регионов страны температура воздуха составит около 34–37 градусов. 8–9 августа температура поднимется до 37–40 градусов, а в северных, южных и пустынных районах местами — до 41–42 градусов.

Ожидается, что в выходные дни по республике будет переменная облачность, а в отдельных районах — облачно с прояснениями. На большей части территории осадков не ожидается. Лишь в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Специалисты предупреждают о возможном возникновении селей и подтоплений в Ташкентской области, а также в предгорных и горных районах Ферганской долины. В связи с этим гражданам, планирующим поездки на отдых в эти районы, рекомендуется соблюдать осторожность.

Кроме того, 8–9 августа в северных и пустынных районах республики скорость ветра может усилиться до 13–18 метров в секунду, местами возможны пыльные бури.

В столице также будет сухо. Если сегодня днём температура воздуха в городе Ташкент сохранится на уровне около 36 градусов, то в выходные дни ожидается её повышение до 37–39 градусов. Ночью температура воздуха составит около 21–24 градусов. Ветер восточный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют населению не находиться длительное время на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, пить больше воды и остерегаться солнечных лучей.

УзбекистанУзгидрометТашкентФерганская долина
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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