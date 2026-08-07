Необычное решение: 40-летняя женщина, не найдя достойного мужчину, вышла замуж за саму себя

В 2017 году итальянский фитнес-тренер Лаура Мези оказалась в центре внимания благодаря необычному решению. 40-летняя женщина провела символическую свадебную церемонию с самой собой и отпраздновала этот день как полноценную свадьбу.

На мероприятие было потрачено около 10 тысяч евро. На церемонии были белое свадебное платье, кольцо, подруги невесты, трехъярусный торт и около 70 гостей. После праздника Лаура также отправилась в Египет в одиночное путешествие «на медовый месяц».

К такому решению ее привело тяжелое расставание в личной жизни. После завершения 12-летних отношений Лаура заявила, что если до 40 лет не встретит свою любовь, то «выйдет замуж за себя» и устроит свадьбу.

Достигнув обещанного возраста, она осуществила свой план. Однако было отмечено, что эта церемония не имеет юридической силы. Ни итальянское законодательство, ни законы других стран не признают такое мероприятие официальным браком.