Китаянка потратила миллионы, добавив 60 сцен поцелуев, чтобы сыграть роль с любимым актёром
В Китае женщина-инвестор профинансировала микродраму, в которой также исполнила главную роль, чтобы принять участие в одном проекте со своим любимым актёром. Она внесла в сериал собственные требования и попросила снять множество романтических сцен с актёром.
Как выяснилось, в сценарий включили более 60 сцен поцелуев. Хотя все эпизоды были сняты, платформа решила не показывать в эфире более 20 из них.
Это решение вызвало недовольство женщины-инвестора. В результате она отказалась выплачивать оставшуюся часть оговорённой суммы за проект.
Актёр, участвовавший в микродраме, заявил, что все эти сцены изначально были предусмотрены сценарием.
Название проекта пока не раскрывается. Китайские СМИ освещают его как микродраму, созданную по личному заказу инвестора.
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