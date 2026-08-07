Китаянка потратила миллионы, добавив 60 сцен поцелуев, чтобы сыграть роль с любимым актёром

В Китае женщина-инвестор профинансировала микродраму, в которой также исполнила главную роль, чтобы принять участие в одном проекте со своим любимым актёром. Она внесла в сериал собственные требования и попросила снять множество романтических сцен с актёром.

Как выяснилось, в сценарий включили более 60 сцен поцелуев. Хотя все эпизоды были сняты, платформа решила не показывать в эфире более 20 из них.

Это решение вызвало недовольство женщины-инвестора. В результате она отказалась выплачивать оставшуюся часть оговорённой суммы за проект.

Актёр, участвовавший в микродраме, заявил, что все эти сцены изначально были предусмотрены сценарием.

Название проекта пока не раскрывается. Китайские СМИ освещают его как микродраму, созданную по личному заказу инвестора.