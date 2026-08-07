BYD впервые продемонстрирует гуманоидных роботов общественности

·59·Технологии
BYD впервые продемонстрирует гуманоидных роботов общественности

Китайский гигант по производству электромобилей BYD в августе представит общественности своих первых гуманоидных роботов. Показ пройдет в выставочном центре компании Ди Спаке, и посетители смогут воочию наблюдать за возможностями роботов, а также пообщаться с ними.

Венчающие инициативу роботы сначала пройдут тестирование на собственных производственных предприятиях BYD. Планируется, что они будут выполнять такие задачи, как транспортировка деталей, помощь в процессе сборки автомобилей, контроль качества продукции и автоматизация внутренней логистики. Таким образом, компания стремится протестировать решения на основе искусственного интеллекта и робототехники в реальных производственных условиях.

По мнению специалистов, если гуманоидные роботы докажут свою эффективность на практике, сфера их применения может значительно расшириться. В будущем таких роботов планируется использовать на складах, в больницах, гостиницах, торговых центрах, на строительных площадках, а также в домашних делах.

В последние годы такие компании, как Tesla, Figure AI и Unitree, также активно работают над гуманоидными роботами. Ожидается, что этот проект BYD еще больше усилит конкуренцию компании в сфере искусственного интеллекта и робототехники помимо электромобилей.

BYDКитайTeslaFigure AIUnitree
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