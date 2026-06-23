Найдено тело 8-летнего героя, пытавшегося спасти друга

·103·Мир
Найдено тело 8-летнего героя, пытавшегося спасти друга

В Республике Ингушетия (Россия) после восьмидневных поисков в русле реки было найдено тело 8-летнего Хизира Дербичева, пропавшего без вести.

Сообщается, что тело мальчика было обнаружено поздно вечером 22 июня. После этого спасательные службы объявили о завершении поисковой операции. В тот же день Хизира проводили в последний путь тысячи людей.

Трагедия произошла 15 июня на реке Сунжа. Хизир проводил время на берегу с двумя друзьями, один из которых — Адам — упал в воду и зацепился за ветки деревьев. Увидев это, Хизир прыгнул в воду, чтобы спасти друга, но сильное течение унесло и его.

Третий ребенок немедленно сообщил о случившемся взрослым. В результате Адама удалось спасти, однако Хизира унесло течением.

Этот случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи назвали Хизира «маленьким героем», восхищаясь его мужеством. Как стало известно, спеша спасти друга, он сказал: «Мы мужчины, мы должны его спасти».

К поискам мальчика, помимо спасателей, местных жителей и волонтеров, присоединились тысячи людей из соседних республик. В течение нескольких дней тщательно прочесывались берега реки Сунжа и прилегающие территории.

Процесс поиска осложняли сильные дожди и высокий уровень воды в реке. Несмотря на это, тысячи людей участвовали в поисках в надежде найти Хизира.

Мужество Хизира Дербичева многие расценивают как настоящий пример героизма.

ИнгушетияРоссияХизир ДербичевСунжа
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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