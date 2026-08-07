ДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стене

В китайском городе Чунсин у въезда в туннель белый автомобиль повис на скальной стене после того, как водитель потерял управление. Необычная «остановка» привлекла внимание пользователей социальных сетей и полиции.

На кадрах видеорегистратора видно, как белый автомобиль съехал с дороги и застрял между скальной стеной и деревьями возле въезда в туннель. Съехав с шоссе, автомобиль поднялся на скальную стену и оказался зажат между деревьями и электрораспределительным щитом.

Для безопасного спасения водителя прибывшие на место происшествия пожарные использовали специальную лестницу. Им удалось осторожно спустить водителя из автомобиля.

В настоящее время полиция выясняет причины и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.