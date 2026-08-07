Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временам
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил население страны о том, что впереди его ожидает тяжёлый и сложный период. По его словам, российская сторона может ещё больше усилить интенсивность ракетных ударов и ударов авиабомбами по Киев и другим крупным населённым пунктам.
В заявлении изданию "Обозревател" бывший министр особо отметил, что война не завершится в ближайшее время, а путь к достижению мира будет очень долгим и трудным.
«Война в ближайшее время не закончится»: украинцы должны готовиться к тяжёлым временам
По словам Дмитрий Кулеба, ситуация на фронте и действия противника не свидетельствуют о скором прекращении войны:
«Украинцы должны тщательно подготовиться к тяжёлому и испытательному периоду. Россия продолжит тактику нанесения ударов по Киев и другим населённым пунктам, где проживает мирное население. А путь к установлению мира будет очень долгим», — подчеркнул Кулеба.
Удары авиабомбами по Сумй выросли в 4 раза
Заявление бывшего министра также подтверждается реальными цифрами в регионе. В частности, первый заместитель начальника военной администрации Сумской области Владимир Бабич сообщил, что в последнее время российская сторона резко увеличила интенсивность ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) по областному центру.
Динамика ударов изменилась следующим образом:
В июне: на город в среднем падала 1 авиабомба в день;
В июле: суточный показатель достиг 2 авиабомб;
В настоящее время: в день сбрасывается в среднем до 4 авиабомб.
Усиление подобных атак показывает, насколько серьёзны предупреждения, о которых говорил бывший министр.
Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!
…