Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временам

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Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временам

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил население страны о том, что впереди его ожидает тяжёлый и сложный период. По его словам, российская сторона может ещё больше усилить интенсивность ракетных ударов и ударов авиабомбами по Киев и другим крупным населённым пунктам.

В заявлении изданию "Обозревател" бывший министр особо отметил, что война не завершится в ближайшее время, а путь к достижению мира будет очень долгим и трудным.

«Война в ближайшее время не закончится»: украинцы должны готовиться к тяжёлым временам

По словам Дмитрий Кулеба, ситуация на фронте и действия противника не свидетельствуют о скором прекращении войны:

«Украинцы должны тщательно подготовиться к тяжёлому и испытательному периоду. Россия продолжит тактику нанесения ударов по Киев и другим населённым пунктам, где проживает мирное население. А путь к установлению мира будет очень долгим», — подчеркнул Кулеба.

Удары авиабомбами по Сумй выросли в 4 раза

Заявление бывшего министра также подтверждается реальными цифрами в регионе. В частности, первый заместитель начальника военной администрации Сумской области Владимир Бабич сообщил, что в последнее время российская сторона резко увеличила интенсивность ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) по областному центру.

Динамика ударов изменилась следующим образом:

  • В июне: на город в среднем падала 1 авиабомба в день;

  • В июле: суточный показатель достиг 2 авиабомб;

  • В настоящее время: в день сбрасывается в среднем до 4 авиабомб.

Усиление подобных атак показывает, насколько серьёзны предупреждения, о которых говорил бывший министр.

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Дмитрий КулебаУкраинаРоссияКиевСумы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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