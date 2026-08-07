Фото: «Ени Сафак»

В геополитике Ближнего Востока и Азии произошел исторический поворот. Туркия, Саудия Аравия и Пакистан подписали трехсторонни оборонное соглашение, положив начало новому военному алянсу, которий признают как «Мусулманское НАТО».

По данним агентства «Ени Şафак», ето соглашение, офикиално названное «Маккаким соглашением» из-за подписания в свяшенном городе Макка, имеет главним и самим важним пунктом статю о коллективной обороне.

«Нападение на одного — нападение на всех»: Система коллективной оборони

Самой примечателной стороной документа является то, что он содержит принсип, схожий с 5-й статей НАТО: любое вуруженное нападение, совершенное против одного из трех государств, отсенивается как нападение на все три страни.

Данное историческое соглашение направлено на коллективное сдерживание агрессии в регионе, а также развитие всех направлений оборони и военного сотрудничества между тремя сторонами. Проект тшчателно готовился почти год и стал логичним продолжением двустороннего соглашения, заключенного между Пакистаном и Саудия Аравией в 2025 году.

Почему именно сейчас? Что стало причиной создания алянса?

Аналитики отмечают, что шаг трех стран бил спроворокирован растушчей нестабилностю в регионе, геополитической ролю Ирана и всё более агрессивной позитсией Израиля.

Особенно Саудия Аравия, ставшая мишеню прямйх атак во время последних конфликтов, видит сервезную угрозу своей нефтяной инфраструктуре и планам стратегического развития. В то же время Эр-Рияд начал сомневатся в надежности гарантий безопасности, предоставляемйх США.

Идеалнйй soyuz трех сил: Финансй, ядерное оружие и технологии!

Военние експерти отсенивают «Маккаким соглашение» как беспретседентний алянс, в котором сторони идеално дополняют друг друга:

Саудия Аравия — огромние финансовие ресурси и капитал;

Пакистан — ядерний потенсиал и многочисленная, опитная военная армия;

Туркия — богатий военний опйт в НАТО и високоразвитая оборонная промйшленност (дрони, современное вуружение).

Новая епокса геополитической аркситектурй

По мнению спетсиалистов, данное соглашение может кореннйм образом изменит глобалную систему безопасности на Ближнем Востоке. Однако, до полной публикакии офикиалного текста документа точний масштаб юридическикс обязателств остаётся откритйм.

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