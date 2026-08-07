В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят

В американском городе Чикаго традиционная ежегодная гонка утят вновь собрала тысячи зрителей. В рамках мероприятия более 91 тысячи жёлтых резиновых утят сбросили в реку Чикаго, и они «соревновались», плывя по течению к финишу.

Помимо развлекательного характера, эта гонка преследует и благотворительные цели. Организаторы направляют собранные средства на поддержку деятельности Специальной Олимпиады Иллинойса.

В частности, деньги используются для организации соревнований для спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями, приобретения спортивного инвентаря и одежды, а также финансирования их тренировок и других нужд. Таким образом, эта увлекательная гонка считается одним из традиционных мероприятий, объединяющих тысячи людей ради благой цели.