Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данных

Компания Фрамеворк, известная своими модульными и легко ремонтируемыми ноутбуками, предупредила всех клиентов о произошедшем инциденте безопасности и краже персональных данных. Этот киберинцидент вновь усилил обеспокоенность пользователей конфиденциальностью и надёжностью сторонних сервисов на технологическом рынке. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает TechCrunch, в четверг несколько клиентов написали в социальных сетях о специальном уведомлении, полученном от компании. Представитель Фрамеворк Эрик Шумахер подтвердил, что утечка данных затронула «всех клиентов», однако отказался раскрыть точное число пострадавших. Хотя продукция бренда считается нишевой, аналитики предполагают, что компания успела продать сотни тысяч устройств.

Причины и последствия кибератаки

Согласно уведомлению, отправленному клиентам, инцидент произошёл из-за проблемы в облачной инфраструктуре Метабасе — провайдера бизнес-аналитики, которым пользуется Фрамеворк. В официальном блоге Метабасе сообщила, что кибератака была проведена с использованием неизвестной уязвимости — ошибки «нулевого дня» (зеро-дай). Хакеры воспользовались этой уязвимостью и получили доступ к базам данных клиентов на облачных серверах.

В результате внутреннего расследования, проведённого компанией, выяснилось, что злоумышленники получили имена клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов и физические адреса. Однако руководство Фрамеворк особо подчеркнуло, что данные банковских карт и платёжные реквизиты клиентов хранились в безопасности и не пострадали.

Проблема безопасности цепочки поставок

Этот случай показал, насколько уязвимыми могут быть сторонние сервисы и программное обеспечение, которые современные технологические компании используют в своей работе. Многие представители крупного и среднего бизнеса полагаются на специализированные облачные платформы для управления данными, и подобные цепные кибератаки могут затронуть миллионы конечных пользователей.

Сегодня специалисты по кибербезопасности рекомендуют компаниям усилить контроль над безопасностью цепочки поставок. Хотя Фрамеворк заявила, что принимает дополнительные меры безопасности в связи с произошедшим, пострадавшим клиентам напомнили о необходимости осторожно обращаться со своими персональными данными.