Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данных

·68·Технологии
Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данных

Компания Фрамеворк, известная своими модульными и легко ремонтируемыми ноутбуками, предупредила всех клиентов о произошедшем инциденте безопасности и краже персональных данных. Этот киберинцидент вновь усилил обеспокоенность пользователей конфиденциальностью и надёжностью сторонних сервисов на технологическом рынке. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает TechCrunch, в четверг несколько клиентов написали в социальных сетях о специальном уведомлении, полученном от компании. Представитель Фрамеворк Эрик Шумахер подтвердил, что утечка данных затронула «всех клиентов», однако отказался раскрыть точное число пострадавших. Хотя продукция бренда считается нишевой, аналитики предполагают, что компания успела продать сотни тысяч устройств.

Причины и последствия кибератаки

Согласно уведомлению, отправленному клиентам, инцидент произошёл из-за проблемы в облачной инфраструктуре Метабасе — провайдера бизнес-аналитики, которым пользуется Фрамеворк. В официальном блоге Метабасе сообщила, что кибератака была проведена с использованием неизвестной уязвимости — ошибки «нулевого дня» (зеро-дай). Хакеры воспользовались этой уязвимостью и получили доступ к базам данных клиентов на облачных серверах.

В результате внутреннего расследования, проведённого компанией, выяснилось, что злоумышленники получили имена клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов и физические адреса. Однако руководство Фрамеворк особо подчеркнуло, что данные банковских карт и платёжные реквизиты клиентов хранились в безопасности и не пострадали.

Проблема безопасности цепочки поставок

Этот случай показал, насколько уязвимыми могут быть сторонние сервисы и программное обеспечение, которые современные технологические компании используют в своей работе. Многие представители крупного и среднего бизнеса полагаются на специализированные облачные платформы для управления данными, и подобные цепные кибератаки могут затронуть миллионы конечных пользователей.

Сегодня специалисты по кибербезопасности рекомендуют компаниям усилить контроль над безопасностью цепочки поставок. Хотя Фрамеворк заявила, что принимает дополнительные меры безопасности в связи с произошедшим, пострадавшим клиентам напомнили о необходимости осторожно обращаться со своими персональными данными.

FrameworkКибербезопасностьУтечка ДанныхMetabaseТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая Xbox Хеликс может поддерживать игры всех поколенийНовая Xbox Хеликс может поддерживать игры всех поколенийСегодня, 19:28Китайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынкаКитайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынкаСегодня, 18:53Легендарному компьютеру Apple Mac Pro исполнилось 20 летЛегендарному компьютеру Apple Mac Pro исполнилось 20 летСегодня, 18:25AMD приобрела стартап Таалас, встраивающий модели искусственного интеллекта в микросхемыAMD приобрела стартап Таалас, встраивающий модели искусственного интеллекта в микросхемыСегодня, 17:54Бюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынокБюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынокСегодня, 17:24Ноктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибкиНоктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибкиСегодня, 16:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет