Визит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого Лукашенко

Фото: «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в открытое акционерное общество «Зенит-БелОМО» получил неожиданный и интересный подарок. Главе государства вручили современный бинокль, изготовленный местными специалистами по оптике в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Не пропускает воду, не запотевает и увеличивает в 7 раз

Во время вручения подарка генеральный директор управляющей компании холдинга «БелОМО» Александр Мороз остановился на уникальных и превосходных технических характеристиках изделия:

«В память о вашем визите к белорусским специалистам по оптике мы вручаем вам этот бинокль. Он изготовлен по стандарту НАТО. Внутри бинокль заполнен газом, не пропускает воду — выдерживает погружение на глубину до 5 метров. При перепадах температуры стёкла не запотевают, хорошо настраивает оси зрения в диапазоне от минус 3 до плюс 3 и не требует дополнительной диоптрийной настройки, то есть ничего вращать не нужно», — сказал руководитель предприятия.

Он также особо подчеркнул, что бинокль отличается высокой прочностью и способен увеличивать изображение до 7 раз.

«Сегодня проверим его на вертолёте»

Александр Лукашенко ответил на подарок с присущими ему юмором и намёком:

«Проверим его уже сегодня. У меня есть свой проверяющий», — сказал президент Беларуси.

Этими словами Лукашенко намекнул на свою привычку во время служебных поездок, летя на вертолёте, регулярно наблюдать с воздуха за уборкой урожая и сельскохозяйственными процессами в регионах страны.

Руководство предприятия также подарило президенту символическую картину, специально изготовленную из оптического стекла, с изображением женщины с биноклем и аистов.

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