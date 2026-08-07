Неожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетнях

67-летняя женщина, проживающая в Колумбии, превратила обычные сплетни в необычный бизнес, вызвав широкое обсуждение в социальных сетях.

Сообщается, что каждое утро она выходит к своему дому, внимательно слушает разговоры соседей и записывает услышанное в специальный блокнот. Кроме того, она собирает фотографии жителей района и составляет схемы, отражающие, кто с кем и в каких отношениях состоит.

По словам источников, за самые свежие слухи женщина берет от 15 тысяч до 30 тысяч колумбийских песо, а за ценную информацию просит еще больше.

Что интересно, во многих случаях люди платят ей не за покупку информации, а, наоборот, предлагают больше денег, чтобы она ее не разглашала. Например, сообщается, что один мужчина заплатил женщине около 2,5 миллиона колумбийских песо, чтобы она не рассказала его жене о супружеской измене.

Эта история вызвала большой интерес в социальных сетях и получила самые разные оценки пользователей. Некоторые называют это необычной бизнес-идеей.