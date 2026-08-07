Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в Англию

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн на следующем этапе карьеры может перебраться в североамериканскую МЛС или вернуться в английский футбол, на родину. Планы английского форварда относительно контракта, который привлекает внимание благодаря уверенной игре и рекордам в чемпионате Германии, вызывают большой интерес у футбольной общественности. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью Goal.com бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаман поделился своим мнением о будущем Гарри Кейна. По его словам, опытный нападающий намерен остаться в Мюнхене в ближайшие годы, однако на заключительном этапе карьеры не исключён его переход в другой чемпионат.

Известно, что Гарри Кейн, покинув «Тоттенхэм» в 2023 году и начав выступать в Мюнхене, сумел проявить себя в немецком клубе. Он провёл 147 матчей во всех турнирах и забил 146 голов. До окончания его контракта остаётся всего 12 месяцев.

Новый контракт и трофеи в Мюнхене

В настоящее время стороны заявляют о готовности начать переговоры по продлению действующего соглашения. Нападающий, прервавший многолетнюю безтрофейную серию в составе «Баварии», намерен выиграть Лигу чемпионов и стать легендой клуба.

Однако футболист, которому в июле исполнилось 33 года, понимает, что со временем придёт пора покинуть европейский футбол элитного уровня. Ранее капитан сборной Англии также упоминал о желании попробовать себя в НФЛ в качестве кикера.

МЛС и Англия: что ждёт Кейна?

По мнению Дитмара Хамана, Гарри Кейн способен ещё два-три года продолжать забивать в Германии. Эксперт отметил, что после 35 лет нападающий может отправиться в МЛС или Саудовскую Аравию, хотя футболист, являющийся отцом четверых детей, вряд ли пока спешит переезжать за океан.

По мнению эксперта, рано или поздно Гарри Кейн вернётся в Великобританию. Возможно, он не возобновит карьеру футболиста, но наверняка вернётся на родину для постоянного проживания. Однако точные ответы на эти вопросы может дать только сам игрок.