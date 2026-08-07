Статус и полномочия Администрации Президента закреплены законом

На 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрен имеющий важное значение для системы государственного управления Конституционный закон «Об Администрации Президента Республики Узбекистан».

Как сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса, этот закон закрепляет правовой статус, основные задачи, структуру и порядок деятельности Администрации Президента.

Конституционная основа и новый правовой статус

В ходе обсуждений было отмечено, что Конституция в новой редакции сформировала эффективную систему управления, основанную на национальных и общечеловеческих ценностях, а также историческом опыте развития узбекской государственности.

В XIX главе Конституции определены роль Президента как главы государства и его полномочия по обеспечению согласованной деятельности органов власти. Принятый на этой основе новый Конституционный закон регулирует следующие основные направления:

Правовой статус и принципы деятельности Администрации Президента;

Четкий порядок ее структуры и организации работы;

Механизмы взаимодействия с государственными органами и организациями;

Правовые гарантии деятельности руководства, должностных лиц и работников.

Международный опыт: изучены модели США и европейских стран

В процессе подготовки проекта документа был проведен глубокий анализ передового зарубежного опыта в данной сфере.

В частности, был учтен нормативно-правовой опыт таких государств, как США, Финляндия, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия и Казахстан, в сфере организации деятельности аппаратов Президента и главы государства.

Что изменит принятие закона?

По словам сенаторов, принятие этого Конституционного закона:

Усовершенствует механизмы обеспечения деятельности главы государства в организационной, правовой и аналитической сферах; Укрепит интеграцию и взаимодействие между государственными органами; Будет способствовать повышению эффективности и ответственности всей системы государственного управления.

По итогам обсуждений на пленарном заседании Конституционный закон был единогласно одобрен Сенатом.

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