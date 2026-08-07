Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»

·84·Спорт
Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»

Одна из самых перспективных молодых звёзд мирового футбола Франко Мастантуоно продолжит карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Goal.com, клуб «Фиорентина» официально подтвердил переход полузащитника «Реал Мадрид» на правах годичной аренды. Этот трансфер рассматривается как важный шаг для ускорения развития аргентинского таланта в Европе. Об этом Goal.com сообщает .

Согласно официальному заявлению итальянского клуба, распространённому в пятницу, соглашение носит исключительно временный характер. Условия сделки не предусматривают ни права, ни обязательства выкупить игрока. Также не подтвердились и были опровергнуты сообщения в прессе о том, что срок аренды «Фиорентины» автоматически продлится в случае выхода клуба в еврокубки. Это позволит молодому футболисту регулярно получать игровую практику в основном составе в Италии.

Европейский взлёт воспитанника «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно, перешедший в прошлом году из «Ривер Плейт» в «Реал Мадрид» за 45 миллионов евро, за короткое время привлёк всеобщее внимание своей яркой игрой. 18-летний плеймейкер, воспитанник аргентинского футбола, дебютировал в профессиональной команде всего в 16 лет. В составе родного клуба он провёл 64 официальных матча, забил 10 голов и продемонстрировал огромный для своего возраста потенциал.

Его талант не ограничился клубным уровнем. Мастантуоно побил рекорд самого молодого игрока в истории, выходившего на поле в составе сборной Аргентины. Полузащитник дебютировал в команде под руководством Лионелья Скалони в возрасте 17 лет и 296 дней, превзойдя рекорд Адольфо Хайзингера, который сохранялся целое столетие. Это ещё раз доказало, насколько уникальным талантом он обладает.

Опыт, полученный в Мадриде, и перспективы во Флоренции

В своём первом сезоне в составе «Реал Мадрид» Мастантуоно, несмотря на огромную конкуренцию в звёздном составе королевского клуба, успел принять участие в 35 матчах во всех турнирах. В том числе он восемь раз выходил на поле в Лиге чемпионов, получив ценный опыт в самом престижном клубном турнире Европы. Тем не менее в «Реал Мадрид» решили, что для него лучше регулярно играть в Серии А, чем оставаться в запасе.

На стадионе «Артемио Франки» молодой футболист сможет адаптироваться к высоким требованиям чемпионата Италии и продолжить совершенствовать своё мастерство. Руководство «Реал Мадрид» и ранее использовало подобные проверенные методы для развития своих молодых звёзд, поэтому ожидается, что этот опыт положительно скажется и на его будущем.

Реал МадридФиорентинаФранко МастантуоноСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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