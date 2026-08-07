Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллекта

Ведущая компания в области интернет-инфраструктуры и безопасности Cloudflare объявила о проекте Китесурф — облачном браузере, специально созданном для агентов искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, эта новая разработка предназначена не для обычных пользователей, а непосредственно для автономных программных систем, выполняющих цифровые задачи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня технологии искусственного интеллекта превращаются из чат-ботов, просто отвечающих на вопросы, в агентов, способных выполнять сложные действия от имени пользователя. По словам специалистов, браузеры нового поколения сыграют в этом процессе ключевую роль, поскольку им необходимо уметь перемещаться по веб-страницам и пользоваться интернет-ресурсами подобно людям.

Технические характеристики и преимущества

В отличие от традиционных веб-браузеров, созданных для людей, браузер для искусственного интеллекта не уделяет внимания визуальным элементам вроде дизайна страниц, цветовых тем, открытых окон или расширений. Как объясняет Cloudflare, для такой системы важнее управление контекстными окнами, высокая производительность, расходы на токены и масштабируемость.

Китесурф полностью работает на серверлесс-платформе компании под названием Воркерс. По мнению разработчиков, такой подход позволяет агентам искусственного интеллекта эффективно работать в интернете, потребляя значительно меньше ресурсов, чем Чромиум. В частности, браузер заметно экономит процессорные ресурсы и память при выполнении повседневных задач, таких как создание скриншотов и извлечение ХТМЛ-кода.

Программная основа и вопросы безопасности

Браузер Китесурф создан не с нуля, а на базе нескольких существующих технологий. В его состав входят модульный механизм рендеринга Блитз, КСС-анализатор Стйло из браузера Фирефокс и движок Боа ДжС ЭКМАСкрипт, написанный на Руст. Кроме того, первоначальная идея возникла под влиянием открытого механизма Обскура, созданного на Руст.

Представители компании отмечают, что браузеры на базе искусственного интеллекта могут столкнуться с совершенно иными угрозами безопасности. В частности, такие системы могут быть уязвимы для атак с промпт-инъекциями, поэтому эти риски также учитывались при разработке архитектуры браузера.

В настоящее время Китесурф находится на стадии бета-тестирования и бесплатно предоставляется разработчикам через Бровсер Рун. Этот инструмент позволяет специалистам программно взаимодействовать с управляемыми копиями браузера в сети Cloudflare. Согласно результатам первых испытаний, браузер успешно открывает страницы популярных ресурсов и приложений, таких как ТодоМВК, Википедия и Хакер Невс.