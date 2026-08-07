«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе

В важном перенесённом матче 16-го тура Суперлиги Узбекистана наманганский клуб «Навбахор» в гостях у «Сурксон» одержал важную победу.

В напряжённом и бескомпромиссном поединке, прошедшем в Намангане, подопечные Темура Кападзе победили с минимальным счётом 1:0 и записали в свой актив ценные 3 очка.

Быстрый гол и исход встречи

Матч начался с активных атак «соколов». Уже на 5-й минуте нападающий «Навбахор» Хусайн Норчаев хладнокровно реализовал пенальти, назначенный в ворота термезского клуба, и открыл счёт.

В оставшееся время матча у обеих команд возникло несколько опасных моментов, однако счёт больше не изменился. Этот единственный гол принёс наманганской команде очередную важную победу.

Ситуация в турнирной таблице

После этого успеха «Навбахор» под руководством Темура Кападзе довёл количество набранных очков до 28 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице.

Потерпевший поражение «Сурксон» с 18 очками занимает 12-е место в таблице.

Протокол матча:

Суперлига. 16-й тур

«Сурксон» – «Навбахор» 0:1

Гол: Хусайн Норчаев 5 (пен.)

«Сурксон»: 86. Даврон Мерганов, 6. Бехзод Шамсиев, 7. Достонбек Турсунов, 11. Ричард Фрайдей (14. Тохирджон Ашурбаев, 63), 15. Диёр Рамазонов (8. Хумоюн Шербо‘таев, 46), 21. Торнике Дзебниаури, 26. Бехруз Шукуруллаев, 31. Камронбек Эргашев (27. Мухаммадали Мусаксанов, 46), 32. Бобурджон Рахимджонов (39. Мирмаксуд Мирусмонов, 63), 66. Бехро‘з Шайдулов, 91. А’замджон Темирксонов.

«Навбахор»: 1. О‘ткир Юсупов, 2. Саидазамат Мирсаидов, 4. Исломбек Маматказин, 7. Русланбек Джиянов (6. Шохрух Абдурахмонов, 66), 8. Диёр Ксолматов, 11. Хусайн Норчаев, 13. Бенджамин Тейди, 22. Умар Адхамзода, 23. Ваня Илич (30. Джасурбек Джалолиддинов, 66), 34. Гиорги Джгереная, 77. Мухаммадали Усмонов (17. Мухаммадали Г‘иёсов, 66).

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