Правда ли, что Израиль тайно ввез тысячи устройств Starlink в Иран?

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сделал неожиданное заявление о секретной операции, связанной с Ираном.

По его словам, в 2021–2022 годах была инициирована закупка и тайный ввоз в страну десятков тысяч устройств Starlink с целью поддержания интернет-связи и поддержки антиправительственных протестующих внутри Ирана.

Беннет подчеркнул, что эти устройства должны были позволить протестующим общаться через интернет, координировать свои действия и обмениваться информацией.

По мнению бывшего премьер-министра, если бы проект был полностью реализован, возможности оппозиции внутри Ирана значительно расширились бы.

«К сожалению, действующее правительство не довело эту инициативу до конца. Когда начались протесты, необходимой инфраструктуры не было», — заявил Беннет.

На данный момент правительство Израиля не дало официальных комментариев по поводу этих утверждений.