Для бывшего президента Южной Кореи снова затребовали смертную казнь

·43·Мир
Для бывшего президента Южной Кореи снова затребовали смертную казнь

Продолжается рассмотрение в апелляционном суде дела о попытке государственного переворота против бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. По сообщению агентства Ёнхап, специальная прокуратура снова потребовала смертной казни для бывшего главы государства.

Дело связано с введением военного положения в стране в 2024 году. Судебный процесс был временно приостановлен из-за ходатайства Юн Сок Ёля об отводе судьи, однако Верховный суд отклонил это требование.

Ранее суд первой инстанции признал Юн Сок Ёля виновным в руководстве попыткой государственного переворота и приговорил его к пожизненному заключению.

Прокуратура считает этот приговор слишком мягким. Также отмечается, что показания бывшего военного командующего Но Сан Вона должны быть расценены как важные доказательства.

Южная КореяЮн Сок ЁльYonhapНо Сан Вон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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