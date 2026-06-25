Сильный селевой поток в Кыргызстане унес автомобиль: 6 человек погибли

·40·Мир
Сильный селевой поток в Кыргызстане унес автомобиль: 6 человек погибли

Сильный селевой поток на автомобильной дороге Ош–Алай в Кыргызстане привел к трагическим последствиям. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек.

По имеющейся информации, трагедия произошла 24 июня. Мощный селевой поток унес легковой автомобиль, двигавшийся по дороге.

На данный момент точные данные о личностях погибших и пострадавших, а также о количестве людей в автомобиле не сообщаются. Соответствующие службы выясняют детали происшествия.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. Ситуация в районе находится под контролем.

Специалисты связывают рост числа селей, наводнений и других стихийных бедствий в последние годы с изменением климата.

КыргызстанОшАлай
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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