Сильный селевой поток в Кыргызстане унес автомобиль: 6 человек погибли
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Сильный селевой поток на автомобильной дороге Ош–Алай в Кыргызстане привел к трагическим последствиям. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек.
По имеющейся информации, трагедия произошла 24 июня. Мощный селевой поток унес легковой автомобиль, двигавшийся по дороге.
На данный момент точные данные о личностях погибших и пострадавших, а также о количестве людей в автомобиле не сообщаются. Соответствующие службы выясняют детали происшествия.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. Ситуация в районе находится под контролем.
Специалисты связывают рост числа селей, наводнений и других стихийных бедствий в последние годы с изменением климата.
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