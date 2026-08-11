Китайская ракета взорвалась через 85 секунд после запуска

·73·Мир
Китайская ракета взорвалась через 85 секунд после запуска

Китайская ракета-носитель “Лонг Марч 7А” потерпела серьезную аварию во время очередного полета. Ракета взорвалась в воздухе всего через 85 секунд после запуска с космодрома Венчан, расположенного на острове Хайнань на юге Китая. Происшествие может повлиять и на сроки других будущих космических запусков. Об этом сообщило издание “Спаке”.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 10 августа около 20:02 по пекинскому времени. Ракета-носитель “Лонг Марч 7А” должна была вывести на орбиту коммуникационный спутник “Жонгксинг-4Б”. Однако запланированная миссия не состоялась: ракета взорвалась через 85 секунд после старта.

Авария произошла до отделения первой ступени ракеты. В результате был уничтожен и спутник, который планировалось вывести на орбиту вместе с ракетой.

Китайское агентство “Синьхуа” сообщило, что во время полета возникла “чрезвычайная ситуация”, которая и стала причиной взрыва. В настоящее время специалисты проводят расследование и проверку, чтобы установить точные причины аварии.

Однако из-за наличия информации, связанной с военным статусом спутника, все подробности происшествия могут не быть раскрыты общественности.

Специалисты выдвигают версии о причинах аварии

Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин назвал эту аварию “чрезвычайно удивительной”. По его словам, подобные серьезные неисправности часто наблюдались на ранних этапах космической гонки — в середине прошлого века. Однако для современной ракеты, особенно во время ее 18-го запуска, подобное происшествие было неожиданным.

По мнению эксперта, причиной аварии могли стать несколько факторов. Среди них — технические дефекты в производственном процессе, ошибки при планировании полета или неисправности двигателей ракеты.

В частности, специалисты обращают внимание на возможные проблемы, связанные с двигателями ЙФ-100, используемыми на центральной ступени ракеты. Этот двигатель широко применяется в различных ракетных системах Китая.

Если в результате расследования будет выявлена серьезная техническая проблема, связанная именно с двигателем, это может повлиять и на другие запланированные космические запуски Китая. Ведь возникнет необходимость дополнительно проверить и другие ракеты, использующие аналогичную технологию двигателей.

Четвертая космическая авария в Китае в этом году

По словам аналитика, в Китае ежегодно фиксируется несколько неудач, связанных с ракетами. В основном это объясняется тем, что страна стремительно наращивает число космических запусков и высокими темпами испытывает новые ракетные системы.

Однако нынешняя авария имеет для Китая особое значение. Ведь это четвертый неудачный космический запуск в 2026 году. Аналитик назвал этот показатель антирекордом среди стран.

17 января в Китае одновременно завершились неудачей два запуска. В начале апреля аварией также закончился запуск ракеты Тианлонг-3, которая должна была стать китайским ответом многоразовой ракете Falcon 9.

Вторая авария для “Лонг Марч 7А”

Для программы “Лонг Марч 7А” это не первая неудача. С момента первого полета ракеты в марте 2020 года ей во второй раз не удалось успешно завершить миссию.

При этом запуск 10 августа стал для ракеты 18-м. Авария, произошедшая после 17 предыдущих успешных полетов ракеты, создала необходимость проведения серьезной технической проверки китайскими специалистами.

Теперь основное внимание сосредоточено на установлении точной причины взрыва. Результаты расследования могут иметь важное значение не только для следующих полетов “Лонг Марч 7А”, но и для дальнейшей судьбы других космических программ Китая.

КитайВэньчанХайнаньСиньхуаЧжунсин-4B
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Польше трое мужчин спасли девочку, падавшую с 5-го этажаВ Польше трое мужчин спасли девочку, падавшую с 5-го этажаСегодня, 20:19Знали ли вы, что у морских коньков детёнышей рождают самцы? (видео)Знали ли вы, что у морских коньков детёнышей рождают самцы? (видео)Сегодня, 18:34В Индии жители разрушили трансформатор из-за коровы, погибшей от удара токомВ Индии жители разрушили трансформатор из-за коровы, погибшей от удара токомСегодня, 18:05Судьба китайских мужчин, попавших в ловушку фиктивных невестСудьба китайских мужчин, попавших в ловушку фиктивных невестСегодня, 18:04Видео с чаем, в котором плавает живая лягушка, потрясло соцсети в КитаеВидео с чаем, в котором плавает живая лягушка, потрясло соцсети в КитаеСегодня, 17:02В Дубае запустили устройства с искусственным интеллектом для кормления бездомных животныхВ Дубае запустили устройства с искусственным интеллектом для кормления бездомных животныхСегодня, 12:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов