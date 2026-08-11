Китайская ракета взорвалась через 85 секунд после запуска

Китайская ракета-носитель “Лонг Марч 7А” потерпела серьезную аварию во время очередного полета. Ракета взорвалась в воздухе всего через 85 секунд после запуска с космодрома Венчан, расположенного на острове Хайнань на юге Китая. Происшествие может повлиять и на сроки других будущих космических запусков. Об этом сообщило издание “Спаке”.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 10 августа около 20:02 по пекинскому времени. Ракета-носитель “Лонг Марч 7А” должна была вывести на орбиту коммуникационный спутник “Жонгксинг-4Б”. Однако запланированная миссия не состоялась: ракета взорвалась через 85 секунд после старта.

Авария произошла до отделения первой ступени ракеты. В результате был уничтожен и спутник, который планировалось вывести на орбиту вместе с ракетой.

Китайское агентство “Синьхуа” сообщило, что во время полета возникла “чрезвычайная ситуация”, которая и стала причиной взрыва. В настоящее время специалисты проводят расследование и проверку, чтобы установить точные причины аварии.

Однако из-за наличия информации, связанной с военным статусом спутника, все подробности происшествия могут не быть раскрыты общественности.

Специалисты выдвигают версии о причинах аварии

Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин назвал эту аварию “чрезвычайно удивительной”. По его словам, подобные серьезные неисправности часто наблюдались на ранних этапах космической гонки — в середине прошлого века. Однако для современной ракеты, особенно во время ее 18-го запуска, подобное происшествие было неожиданным.

По мнению эксперта, причиной аварии могли стать несколько факторов. Среди них — технические дефекты в производственном процессе, ошибки при планировании полета или неисправности двигателей ракеты.

В частности, специалисты обращают внимание на возможные проблемы, связанные с двигателями ЙФ-100, используемыми на центральной ступени ракеты. Этот двигатель широко применяется в различных ракетных системах Китая.

Если в результате расследования будет выявлена серьезная техническая проблема, связанная именно с двигателем, это может повлиять и на другие запланированные космические запуски Китая. Ведь возникнет необходимость дополнительно проверить и другие ракеты, использующие аналогичную технологию двигателей.

Четвертая космическая авария в Китае в этом году

По словам аналитика, в Китае ежегодно фиксируется несколько неудач, связанных с ракетами. В основном это объясняется тем, что страна стремительно наращивает число космических запусков и высокими темпами испытывает новые ракетные системы.

Однако нынешняя авария имеет для Китая особое значение. Ведь это четвертый неудачный космический запуск в 2026 году. Аналитик назвал этот показатель антирекордом среди стран.

17 января в Китае одновременно завершились неудачей два запуска. В начале апреля аварией также закончился запуск ракеты Тианлонг-3, которая должна была стать китайским ответом многоразовой ракете Falcon 9.

Вторая авария для “Лонг Марч 7А”

Для программы “Лонг Марч 7А” это не первая неудача. С момента первого полета ракеты в марте 2020 года ей во второй раз не удалось успешно завершить миссию.

При этом запуск 10 августа стал для ракеты 18-м. Авария, произошедшая после 17 предыдущих успешных полетов ракеты, создала необходимость проведения серьезной технической проверки китайскими специалистами.

Теперь основное внимание сосредоточено на установлении точной причины взрыва. Результаты расследования могут иметь важное значение не только для следующих полетов “Лонг Марч 7А”, но и для дальнейшей судьбы других космических программ Китая.