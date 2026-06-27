Чрезвычайное положение в Крыму: отключения электричества парализовали жизнь

·37·Мир
Чрезвычайное положение в Крыму: отключения электричества парализовали жизнь

После последних мощных атак Украины в аннексированном Крыму с 13:00 26 июня введен режим чрезвычайного положения. Об этом Те Москов Тимес сообщило издание.

Сообщается, что в результате атак, продолжавшихся несколько дней, на ряде территорий полуострова была нарушена электроснабжение. Это привело к ряду проблем для местного населения, таких как дефицит топлива и ограничения в движении общественного транспорта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в видеообращении в Telegram сообщил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории города.

«Этот режим будет действовать до стабилизации ситуации», — заявил Развожаев.

Глава Крыма Сергей Аксенов также подтвердил в своем обращении объявление чрезвычайного положения во всем регионе. По его словам, данное решение позволит упростить процесс компенсации ущерба имуществу и быстрее решать экономические вопросы.

По словам Развожаева, этот порядок дает предпринимателям право официально применять форс-мажорные обстоятельства. Кроме того, жители смогут требовать компенсацию за бытовую технику, вышедшую из строя из-за перебоев с электричеством. В необходимых случаях власти также будут иметь полномочия ограничивать передвижение граждан.

В результате атак Украины на энергетическую инфраструктуру в Крыму уже неделю электроснабжение отключается по графику. В связи с этим жителей просят экономить электроэнергию. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электросетей.

Развожаев сообщил, что из-за перебоев с электричеством в некоторых районах Севастополя также снизилось давление воды. Ожидается, что система водоснабжения будет полностью восстановлена после стабилизации электроснабжения. Кроме того, утром 26 июня в бухте Севастополя было временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Кроме того, серьезные пробки возникли на Керченском мосту, соединяющем Крым с Россией. По имеющимся данным, в очереди стоят более двух тысяч автомобилей, и водителям приходится ждать около пяти часов.

Сообщается, что в последние недели Украина усилила атаки на территорию с помощью беспилотников. Удары были направлены в основном на военные грузовики и топливные цистерны, обеспечивающие Крым с северной стороны, что еще больше усугубило дефицит бензина на полуострове.

КримияУкраинаМихаил РазвойевСергей АксёновСевастополь
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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