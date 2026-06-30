Китайский миллиардер приговорен к 30 годам тюрьмы в США

·38·Мир
Китайский миллиардер приговорен к 30 годам тюрьмы в США

Го Вэнгуй, в свое время известный как один из богатейших предпринимателей Китая, был приговорен в США к 30 годам лишения свободы по делу о крупном финансовом мошенничестве. Суд признал его виновным в организации мошеннической схемы на миллиарды долларов.

Бывший магнат недвижимости покинул Китай в 2017 году и переехал в США, где позиционировал себя как критик Коммунистической партии Китая. Кроме того, ему удалось собрать вокруг себя тысячи сторонников через интернет.

Однако позже Го Вэнгуй был признан виновным по обвинениям в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег.

По словам судьи Нью-Йорка Анализы Торрес, Го Вэнгуй воспользовался доверием людей, поддерживавших установление демократии в Китае, используя их средства для финансирования своей роскошной жизни.

BBC пыталась связаться с представителями Го Вэнгуя, чтобы получить комментарий по поводу данного приговора.

Го Вэнгуй, также известный под именами Майлз Го и Хо Ван Куок, услышал приговор в зале суда, заполненном его сторонниками.

Представитель прокуратуры США Шон С. Бакли заявил, что Го Вэнгуй вместо использования законных возможностей злоупотребил доверием тысяч людей в угоду своим личным интересам и жадности.

«Сегодняшний приговор показывает, что ни известность, ни богатство не ставят кого-либо выше закона. Лица, обогатившиеся путем обмана семей, понесут суровое наказание», — отметил прокурор.

До отъезда из Китая Го Вэнгуй накопил огромное состояние в сфере недвижимости и имел тесные связи с правительством страны. Позже, когда высокопоставленные китайские чиновники обвинили его в коррупции, он запросил политическое убежище в США.

В США он стал резким критиком Коммунистической партии Китая и собрал большую аудиторию среди местных китайцев.

По данным прокуратуры, в период с 2018 по 2023 год Го Вэнгуй привлек своих интернет-сторонников к различным инвестиционным и криптовалютным проектам, собрав более 1 миллиарда долларов.

Согласно материалам следствия, эти средства были потрачены на покупку дорогостоящего имущества, включая роскошный замок площадью 50 тысяч квадратных футов, автомобиль Lamborghini за 1 миллион долларов и яхту за 37 миллионов долларов.

Го Вэнгуй отверг обвинения, заявив, что собранные средства использовались для финансирования его политической деятельности.

Он также установил близкие отношения со Стивом Бэнноном, бывшим советником президента США Дональда Трампа. В 2020 году они объявили об инициативе «Новое Федеральное Государство Китая», целью которой было свержение Коммунистической партии Китая.

В том же году Стив Бэннон был задержан в штате Коннектикут на яхте, принадлежащей Го Вэнгую. Он был обвинен в отдельном деле о мошенничестве, связанном со сбором средств на строительство стены на границе США и Мексики.

Позже Бэннон признал себя виновным в мошенничестве в суде Манхэттена и получил три года условного срока. Он также столкнулся с федеральными обвинениями, но это дело было прекращено, так как Дональд Трамп помиловал его в последние часы своего президентского срока.

Гу ВэнгуэйКитайББСАнализа Торрес
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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