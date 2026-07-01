Ученые обеспокоены: на Солнце в любой момент может произойти мощный всплеск

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Ученые обеспокоены: на Солнце в любой момент может произойти мощный всплеск

Ученые сообщили о резком усилении солнечной активности в последние дни. По мнению специалистов, текущая ситуация может в любой момент принять более опасный оборот. В частности, сохраняется вероятность солнечной вспышки наивысшего уровня.

По данным Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук, за последние 24 часа на Солнце было зафиксировано в общей сложности 17 вспышек. Это значительно более высокий показатель по сравнению с предыдущими днями.

Специалисты отмечают, что день назад было зафиксировано 8 вспышек, а накануне — всего 5. Сегодня утром произошли две мощные вспышки класса M. Теперь ученые не исключают вероятность самого сильного взрыва — класса X.

Огромная активная область, направленная в сторону Земли

Астрономы сравнивают нынешнюю активную область с группой солнечных пятен №4366, наблюдавшейся в феврале этого года. Тогда было зафиксировано несколько мощных вспышек, включая крупнейшую вспышку класса X8.1 в 2026 году.

Ученые отмечают, что на этот раз ситуация несколько необычна. Несмотря на то, что крупнейшая активная область 2026 года направлена именно в сторону Земли, мощной вспышки класса X в ней пока не произошло.

Однако специалисты подчеркивают, что это затишье может длиться недолго. По их мнению, существует вероятность начала мощного извержения в любую минуту.

Почему ученые обеспокоены?

Сообщается, что данная активная область состоит из двух крупных групп солнечных пятен, которые взаимосвязаны единой магнитной системой. Это создает условия для накопления колоссальной энергии.

Астрономы подчеркивают, что такие сложные магнитные системы очень трудно предсказать точно. Причина в том, что большая часть магнитного поля находится под поверхностью Солнца, поэтому полноценно наблюдать за ней невозможно.

В связи с этим предупреждают, что ситуация может развиваться в неожиданном направлении.

Какую опасность представляют солнечные вспышки?

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на классы A, B, C, M и X. Самым мощным считается класс X.

Такие сильные вспышки могут воздействовать на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури. Это, в свою очередь, может привести к сбоям в электросетях, перебоям в радиосвязи и системах навигации, а в некоторых случаях — к проблемам с электроснабжением промышленных объектов.

Также ученые отмечают, что магнитные бури могут влиять на естественные пути миграции птиц и животных.

СолнцеРоссийская академия наукИнститут космических исследованийЛаборатория солнечной астрономии
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Kamola Shuhratova
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