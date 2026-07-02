Почему небо в Венесуэле стало кроваво-красным после землетрясения

То, что небо в Венесуэле окрасилось в кроваво-красный цвет после сильного землетрясения, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Хотя многие расценили это как предзнаменование новых природных катастроф, специалисты представили научное объяснение этого явления.

По данным государственного телеканала ВТВ, покраснение неба связано не с геологическими процессами, а с рассеиванием солнечных лучей частицами пыли и мелкими взвесями, накопившимися в атмосфере.

Специалисты поясняют, что это явление называется «релеевским рассеянием». Этот оптический эффект становится особенно заметным при резком увеличении количества пыли в атмосфере, особенно в периоды землетрясений, сильных ветров или пыльных бурь.

Телеканал отмечает, что подобные картины иногда ошибочно интерпретируются людьми как предвестники новых землетрясений или других стихийных бедствий. Однако ученые подчеркивают, что это обычное атмосферное явление и поводов для беспокойства нет.

В то же время эксперты напомнили о другом редком природном феномене, называемом «землетрясными огнями». Это явление возникает при разрушении горных пород, содержащих кварц, под воздействием сильного давления и трения в земной коре. В результате образуются электрические заряды, что может привести к кратковременным вспышкам света в небе.

Ученые подчеркивают, что подобные изменения цвета неба не всегда предвещают новые катастрофы. В большинстве случаев это объясняется естественными физическими процессами в атмосфере.