Почему небо в Венесуэле стало кроваво-красным после землетрясения

·9·Мир
Почему небо в Венесуэле стало кроваво-красным после землетрясения

То, что небо в Венесуэле окрасилось в кроваво-красный цвет после сильного землетрясения, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Хотя многие расценили это как предзнаменование новых природных катастроф, специалисты представили научное объяснение этого явления.

По данным государственного телеканала ВТВ, покраснение неба связано не с геологическими процессами, а с рассеиванием солнечных лучей частицами пыли и мелкими взвесями, накопившимися в атмосфере.

Специалисты поясняют, что это явление называется «релеевским рассеянием». Этот оптический эффект становится особенно заметным при резком увеличении количества пыли в атмосфере, особенно в периоды землетрясений, сильных ветров или пыльных бурь.

Почему небо в Венесуэле стало кроваво-красным после землетрясения

Телеканал отмечает, что подобные картины иногда ошибочно интерпретируются людьми как предвестники новых землетрясений или других стихийных бедствий. Однако ученые подчеркивают, что это обычное атмосферное явление и поводов для беспокойства нет.

В то же время эксперты напомнили о другом редком природном феномене, называемом «землетрясными огнями». Это явление возникает при разрушении горных пород, содержащих кварц, под воздействием сильного давления и трения в земной коре. В результате образуются электрические заряды, что может привести к кратковременным вспышкам света в небе.

Два человека в масках стоят перед руинами разрушенного здания.

Ученые подчеркивают, что подобные изменения цвета неба не всегда предвещают новые катастрофы. В большинстве случаев это объясняется естественными физическими процессами в атмосфере.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Обычная игрушка в мгновение ока обожгла кожу 7-летней девочкиОбычная игрушка в мгновение ока обожгла кожу 7-летней девочкиСегодня, 12:07После поездки в Индию в мозгу женщины обнаружили 38 паразитовПосле поездки в Индию в мозгу женщины обнаружили 38 паразитовСегодня, 11:57ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенствуОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенствуВчера, 23:266 дней траура в Иране: примет участие делегация Узбекистана6 дней траура в Иране: примет участие делегация УзбекистанаВчера, 22:49На Бали обезьяна украла телефон туриста и сделала десятки селфиНа Бали обезьяна украла телефон туриста и сделала десятки селфиВчера, 22:47Ребенок, пропавший во время игры в прятки в Китае, нашел семью спустя 35 летРебенок, пропавший во время игры в прятки в Китае, нашел семью спустя 35 летВчера, 22:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных