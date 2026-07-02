30 комаров в секунду: в Китае создали устройство для уничтожения комаров лазером

·36·Мир
30 комаров в секунду: в Китае создали устройство для уничтожения комаров лазером

Китайский стартап в области искусственного интеллекта разработал новое устройство против комаров. Система автоматически находит насекомых и уничтожает их с помощью лазерного луча.

Для этого проекта было привлечено около 3 миллионов долларов инвестиций. Его поддержали более 4 тысяч пользователей из более чем 50 стран мира.

Устройство сканирует движения в воздухе с помощью нейронной сети. Как только местоположение комара определено, на него направляется лазерный луч. Разработчики заявляют, что оборудование работает как дома, так и на открытом воздухе.

По имеющимся данным, система способна уничтожать до 30 комаров в секунду. Радиус действия устройства охватывает расстояние до 3 метров.

Китай
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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