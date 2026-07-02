Что известно о человеке, спасшем 6 миллионов пчел?

·54·Мир
Что известно о человеке, спасшем 6 миллионов пчел?

В Сингапуре 42-летний Кларенс Чуа вместо уничтожения пчел занимается их перемещением в безопасные места, сумев за последние шесть лет спасти около 6 миллионов пчел. Об этом сообщает Reuters.

Кларенс Чуа собирает пчелиные ульи без обычной банданы и перчаток, полагаясь исключительно на свой опыт, и аккуратно помещает их в специальные деревянные ящики. Затем он перевозит их в безопасные районы, а иногда даже на пасеку, которую организовал на собственном заднем дворе.

По его словам, если относиться к пчелам с уважением и не создавать для них угрозы, они не будут нападать на человека.

В Сингапуре люди, у которых дома или во дворе поселились пчелы, обычно обращаются в службы дезинсекции. Такие службы уничтожают улей за считанные минуты. Однако Кларенсу удалось убедить жителей спасать пчел вместо их истребления. Он выполняет эту услугу за плату, размер которой зависит от объема улья.

Himoyalovchi kiyimdagi asalarichi qo‘lida asalari uyasining bo‘lagini ushlab turibdi.

За последние шесть лет он ежегодно перемещал в среднем 100 пчелиных ульев. Это означает, что в общей сложности были спасены жизни около 6 миллионов пчел. В процессе перемещения матка, личинки и рабочие пчелы сохраняются вместе, после чего их размещают на трех пасеках, которыми управляет Кларенс.

За время своей деятельности он спасал пчел из самых необычных мест. В частности, он безопасно перенес улей из молельной комнаты в жилом комплексе и даже из двигателя самолета. Самолет не мог вылететь, пока пчел не извлекли.

Поскольку культура спасения пчел становится популярной, сегодня даже местные городские советы Сингапура пользуются услугами Кларенса для перемещения ульев из общественных жилых домов.

В то же время эта работа не лишена риска. Однажды, приблизившись к рою, который он считал спокойным, пчелы напали на него и за полминуты ужалили около 100 раз. После этого случая он понял, что никогда нельзя недооценивать природу.

Erkak kishi xonaning shiftiga yopishgan katta ari uyasiga qo‘li bilan tegib turibdi.

Кларенс также активно продвигает идею защиты пчел в социальных сетях. Его видео, снятые от первого лица, привлекли внимание тысяч подписчиков.

Он подчеркивает, что без пчел урожай фруктов и овощей может резко сократиться, а цены на них — значительно вырасти. Поэтому сохранение пчел имеет жизненно важное значение для человечества и продовольственной безопасности.

СингапурReutersКларенс Чуа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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