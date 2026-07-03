Во Франции покупатели подрались из-за кондиционеров по скидке

·29·Мир
Во Франции покупатели подрались из-за кондиционеров по скидке

Из-за аномальной жары, наблюдаемой во Франции, резко возрос спрос на средства охлаждения. В результате в одном из крупных торговых центров города Нантер возникли неожиданные беспорядки.

Как сообщается, администрация магазина объявила о продаже 200 тысяч кондиционеров и вентиляторов по скидочным ценам. Сразу после распространения этой новости тысячи покупателей собрались у торговой точки с раннего утра.

После открытия дверей магазина покупатели начали толкать друг друга, а в некоторых случаях и драться, чтобы первыми заполучить уцененные товары. В итоге в очередях возник хаос, и процесс торговли на некоторое время вышел из-под контроля.

На видео, распространившихся в социальных сетях, отчетливо видно, как люди борются друг с другом за кондиционеры и вентиляторы, огромные очереди и паника внутри магазина. Эти кадры за короткое время собрали миллионы просмотров и вызвали бурные обсуждения среди пользователей интернета.

Люди ссорятся друг с другом внутри магазина, возникли беспорядки.
ФранцияНантеррНантерр
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