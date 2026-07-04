Ледники Швейцарии тают с рекордной скоростью

·29·Мир
Ледники Швейцарии тают с рекордной скоростью

Сильная волна жары, наблюдаемая в Европе, приводит к тому, что ледники Швейцарии тают гораздо раньше и быстрее, чем обычно. Ученые подчеркивают, что эта ситуация свидетельствует о возможном значительном сокращении ледников в Альпах и в этом году. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам специалистов, 29 июня этого года ледник Рона, расположенный на юге Швейцарии, достиг стадии, называемой «днем потери ледника». Этот период означает, что слой снега, накопившийся за зимний сезон, полностью растаял, и теперь начинается процесс таяния многолетних ледяных слоев ледника.

По словам руководителя службы мониторинга швейцарских ледников Маттиаса Хусса, эта дата стала второй самой ранней за всю историю наблюдений. Самый ранний показатель был зафиксирован в 2022 году, когда этот процесс начался на три дня раньше, чем сейчас.

Специалист отметил, что малое количество снега в зимние месяцы и последовавшие за началом лета сильные волны жары привели к стремительному таянию ледников.

«Это очень тревожная ситуация. Ледники начали терять огромные объемы еще до середины лета», — сказал Маттиас Хусс.

По его расчетам, в жаркие дни июня объем воды, растаявшей из швейцарских ледников, в течение двух недель был достаточным, чтобы каждые шесть секунд заполнять один олимпийский стандартный бассейн.

Кроме того, на одном из пунктов наблюдения ледника Рона было установлено, что всего за две недели сильной жары растаял слой льда толщиной почти 1,5 метра.

Эти изменения отчетливо замечают и туристы, которые на протяжении многих лет посещают этот регион. Гарри Блок, турист из Германии, регулярно посещающий ледник Рона последние 50 лет, сказал, что резкое сокращение ледника на его глазах вызывает у него глубокое потрясение.

«Я плачу. Когда-то огромный ледник исчезает на наших глазах. Это самое явное доказательство изменения климата», — сказал он.

Ученые отмечают, что если высокие температуры сохранятся, швейцарские ледники могут потерять значительную массу льда и в текущем году. Это расценивается как один из факторов, вызывающих серьезную обеспокоенность за природу Европы и ее водные ресурсы.

ШвейцарияРонМаттиас ХуссРейтерс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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