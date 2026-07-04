Рекордная жара в США: пострадали сотни людей, ФИФА обеспокоена

Мощная волна жары, наблюдаемая на большей части территории США, оказывает серьёзное влияние на крупные массовые мероприятия в стране. Из-за зноя был изменён план ряда мероприятий, посвящённых 250-летию независимости США, а также обсуждается судьба некоторых матчей в рамках чемпионата мира ФИФА.

Те Гуардиан сообщает, международная Ворлд Веатер Аттрибутион исследовательская группа объяснила аномально жаркую погоду в некоторых районах США и Канады атмосферной системой высокого давления, называемой «тепловым куполом». По мнению специалистов, глобальное изменение климата является причиной всё более частого повторения подобных экстремальных погодных явлений.

По расчётам учёных, если бы средняя температура атмосферы Земли не повысилась на 1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, жара такой интенсивности практически не наблюдалась бы.

Как отмечает исследователь Имперского колледжа Теодор Киппинг, нынешний климат США совершенно отличается от того, что был в период провозглашения независимости страны. В настоящее время в юбилейных мероприятиях, проходящих в Вашингтоне, из-за высоких температур внесён ряд изменений. Сообщается, что более десяти участникам оказана медицинская помощь, а 11 человек госпитализированы.

Сильная жара может повлиять и на матчи чемпионата мира ФИФА. В частности, матч Франция – Парагвай, который пройдёт в Филадельфии, планируется провести в условиях высоких температур и влажности. Международная федерация футбола сообщила о возможности переноса или отсрочки матчей в такой ситуации.

На одном из массовых мероприятий в штате Пенсильвания более 100 человек нуждались в медицинской помощи из-за последствий жары. В связи с этим в район привлечены дополнительные бригады скорой помощи и мобильные пункты охлаждения.

Кроме того, крупный железнодорожный перевозчик страны Амтрак также отменил более 20 рейсов поездов в северо-восточных районах из-за высоких температур и предупредил пассажиров о возможных задержках.

Специалисты подчёркивают, что влияние глобального потепления с каждым годом усиливается, и вновь напоминают о необходимости срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов.