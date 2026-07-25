Почему Марк Кукурелья никогда не стрижет волосы? Причина растрогала многих
Защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья выделяется на поле своими длинными кудрявыми волосами. Как выяснилось, это не просто элемент имиджа, а имеет трогательную причину, связанную с его семьей.
У старшего сына футболиста, Матео, диагностировано расстройство аутистического спектра. У мальчика не развита речь, и он не может общаться так, как взрослые. Однако Матео узнает отца на поле именно по его длинным волосам. Именно поэтому Кукурелья годами не укорачивает волосы.
Семья футболиста нелегко справилась с этим испытанием. На пути к постановке диагноза, поиску подходящей школы и специалистов они преодолели множество трудностей. А Марк всегда придерживался одного принципа в своей карьере.
«Сначала я найду подходящую школу для своего сына, а уже потом буду думать о клубе», — говорил Кукурелья.
По его словам, трофеи в футболе однажды забудутся, но счастье и жизнь ребенка стоят для него выше любого чемпионства.
Марк и его жена Клаудия не скрывают диагноз сына. Этим они стремятся оказать моральную поддержку другим семьям, воспитывающим детей с аутизмом. Для футболиста самая большая победа — это не чемпионство, а любовь и доверие его детей.
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