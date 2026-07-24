У еще одной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отца

18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен обратилась в суд с заявлением об изменении фамилии. По данным издания Пеопле, она хочет убрать фамилию отца из своей двойной фамилии и оставить только «Джоли».

В судебных документах в качестве причины такого решения указана «личность» («личные причины»). Если заявление будет удовлетворено, Вивьен станет очередной представительницей семьи, отказавшейся от фамилии Брэда Питта.

Вивьен подала заявление в суд

По информации Пеопле, Вивьен Джоли-Питт обратилась в суд с просьбой официально изменить свою фамилию.

18-летняя девушка подробно не объяснила причину смены фамилии в документах, указав лишь, что она носит «личный» характер.

Заявление Вивьен еще должен рассмотреть суд. По этой причине пока рано говорить о том, что фамилия официально изменена.

Она может стать четвертым ребенком в семье

Согласно источнику, Вивьен — четвертый ребенок, решивший отказаться от фамилии Брэда Питта.

В 2024 году процесс смены фамилии начала Шайло. Сообщается, что Захра и Мэддокс также подавали аналогичные заявления в 2026 году, однако окончательные решения по ним еще не вынесены.

Таким образом, выбор фамилий детьми актерской пары вновь привлек внимание общественности. Однако личные обстоятельства, ставшие причиной их решений, не разглашаются.

Развод Джоли и Питта длился восемь лет

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. Спустя два года, в 2016-м, Джоли подала на расторжение брака.

Их бракоразводный процесс продлился восемь лет, и лишь после этого брак был официально расторгнут.

У бывшей пары шестеро детей:

приемные дети — Мэддокс, Пакс и Захра;

биологические дети — Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен.

Хотя множество подробностей об их семейных отношениях освещалось в СМИ, далеко не все обстоятельства, приведшие к личным решениям детей, известны широкой общественности.

Анджелина Джоли тоже отказалась от фамилии отца

Любопытно, что сама Анджелина Джоли в свое время также пользовалась фамилией своего отца — актера Джона Войта.

При рождении она получила имя Анджелина Джоли Войт, но в 2002 году официально отказалась от фамилии «Войт» и начала использовать свое второе имя «Джоли» в качестве фамилии.

Поэтому решение Вивьен напомнило аналогичный случай из жизни ее матери. Тем не менее, причины обоих решений индивидуальны и связаны с личными обстоятельствами.

Ожидается судебное решение

На данный момент окончательное судебное решение по заявлению Вивьен не объявлено. То, как будет официально записано ее имя, станет известно только после завершения процесса смены фамилии.

А как вы думаете, как родители должны относиться к самостоятельному выбору фамилии совершеннолетним ребенком? Оставляйте свои мнения в комментариях.