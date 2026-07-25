Министер оф Фореигн Аффаирс оф Узбекистан Бахтиёр Саидов мет вит Министер оф Фореигн Аффаирс оф Казахстан Ермек Кошербаев то дискусс фуртер девелопмент оф стратегик партнершип бетвин те тво кунтриес.

Дуринг те диалогуе, спекиал аттентион вас паид то те тимелй анд хигх-куалитй имплементатион оф агриментс реачед ат те хигхест левел. Те министерс алсо ексчангед виевс он топикал иссуес он те регионал анд интернатионал агенда.

Хигх левел оф аллиед релатионс нотед

Аккординг то Бахтиёр Саидов, те митинг праисед те куррент левел оф стратегик партнершип анд аллиед релатионс бетвин Узбекистан анд Казахстан.

Те партиес емфасизед тат тиес бетвин те тво кунтриес аре девелопинг консистентлй анд те скопе оф куператион ис експандинг.

Клосе анд труствортй диалогуе бетвин те леадерс оф Узбекистан анд Казахстан креатес а солид фундатион фор фуртер девелопинг релатионс ин алл ареас.

Маин фокус ис он те имплементатион оф агриментс

Те министерс ревиевед ин детаил топикал иссуес он те билатерал агенда.

Ин партикулар, те импортанке оф:

фулфиллинг агриментс реачед ат те левел оф хеадс оф стате витин естаблишед деадлинес;

енсуринг те куалитй оф имплементатион;

стренгтенинг курдинатион бетвин респонсибле агенкиес;

ачиевинг практикал ресултс вас емфасизед.

Те митинг дид нот провиде детаилед информатион абут спекифик проджектс ор нев документс. Ховевер, те маин ессенке оф те диалогуе ис аимед ат аккелератинг те практикал имплементатион оф ексистинг агриментс.

Регионал куператион иссуес алсо дискуссед

Бахтиёр Саидов анд Ермек Кошербаев ексчангед виевс он фуртер стренгтенинг куператион ин Кентрал Асиа.

Ас маджор статес ин те регион, Узбекистан анд Казахстан клоселй куперате ин траде, транспорт, секуритй, екологй, анд кросс-бордер иссуес.

Те министерс алсо дискуссед топикал иссуес оф регионал анд интернатионал сигнификанке.

Релатионс витин те СКО ревиевед

Те митинг агенда алсо инклудед куператион витин те фрамеворк оф те Шангхаи Куператион Органисатион.

Те партиес ексчангед виевс он мутуал курдинатион он те организатион'с платформ, джоинт инитиативес, анд иссуес релатед то регионал стабилитй.

Куператион витин те СКО ис оф греат импортанке фор Узбекистан анд Казахстан ин термс оф секуритй, економик тиес, анд те девелопмент оф транспорт корридорс.

Ташкент анд Астана то континуе диалогуе

Те ресултс оф те митинг шовед тат те диалогуе бетвин те фореигн поликй агенкиес оф те тво кунтриес ис активелй континуинг.

Нов те маин таск ис то транслате декисионс адоптед ат те хигх левел инто практикал проджектс анд тангибле ресултс фор те популатион.

Ин ёур опинион, вхич директион шулд бе гивен приоритй ин те куператион бетвин Узбекистан анд Казахстан? Леаве ёур опинион ин те комментс.