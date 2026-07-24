Золотые монеты раскрыли 3орную морскую тайну

·258·Мир
Золотые монеты раскрыли 3орную морскую тайну

Великобритания Ученые из Великобритании наконец пролили свет на морскую катастрофу, которая оставалась загадкой почти 30 лет. Исследователи установили, что обломки корабля, найденные в 1995 году у южного побережья Англии, принадлежат голландскому торговому судну Дом ван Кеулен.

Тогда дайверы подняли со дна моря более 400 марокканских золотых монет, но название и происхождение судна оставались неизвестными. Согласно новым исследованиям, корабль затонул из-за пробоины в 1633 году по пути из Марокко в Нидерланды. При этом все члены экипажа выжили.

Исследование стало результатом почти 30-летнего сотрудничества ученых и дайверов из Бритиш Мусеум, Борнмут Университй и Сут Вест Маритиме Арчаеологй Груп. Подробная информация об этом также приведена в недавно опубликованной книге "Фром Морокко то те Коаст оф Энгланд: Те Сторй оф те Дом ван Кеулен анд итс Remarkable Карго".

Выяснилось, что корабль перевозил 150 мешков арабской камеди, 64 мешка селитры, 320 козьих шкур и 9 тысяч марокканских золотых монет. По мнению ученых, большая часть груза была спасена в то же время, однако более 400 монет остались на дне моря.

Авторы исследования подчеркнули, что именно марокканские золотые монеты сыграли решающую роль в идентификации судна. Они также отметили, что многолетнее сотрудничество специалистов международных музеев и дайверов позволило найти «прекрасное решение» этой исторической загадки.

Специалисты считают, что это открытие в очередной раз доказало, что на дне морей до сих пор скрывается множество ценных тайн, связанных с человеческой историей.

Dom van KeulenБританский музейБорнмутский университетМароккоНидерланды
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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