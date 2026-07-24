Золотые монеты раскрыли 3орную морскую тайну

Великобритания Ученые из Великобритании наконец пролили свет на морскую катастрофу, которая оставалась загадкой почти 30 лет. Исследователи установили, что обломки корабля, найденные в 1995 году у южного побережья Англии, принадлежат голландскому торговому судну Дом ван Кеулен.

Тогда дайверы подняли со дна моря более 400 марокканских золотых монет, но название и происхождение судна оставались неизвестными. Согласно новым исследованиям, корабль затонул из-за пробоины в 1633 году по пути из Марокко в Нидерланды. При этом все члены экипажа выжили.

Исследование стало результатом почти 30-летнего сотрудничества ученых и дайверов из Бритиш Мусеум, Борнмут Университй и Сут Вест Маритиме Арчаеологй Груп. Подробная информация об этом также приведена в недавно опубликованной книге "Фром Морокко то те Коаст оф Энгланд: Те Сторй оф те Дом ван Кеулен анд итс Remarkable Карго".

Выяснилось, что корабль перевозил 150 мешков арабской камеди, 64 мешка селитры, 320 козьих шкур и 9 тысяч марокканских золотых монет. По мнению ученых, большая часть груза была спасена в то же время, однако более 400 монет остались на дне моря.

Авторы исследования подчеркнули, что именно марокканские золотые монеты сыграли решающую роль в идентификации судна. Они также отметили, что многолетнее сотрудничество специалистов международных музеев и дайверов позволило найти «прекрасное решение» этой исторической загадки.

Специалисты считают, что это открытие в очередной раз доказало, что на дне морей до сих пор скрывается множество ценных тайн, связанных с человеческой историей.