Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)

В российском Нижнем Новгороде должник по алиментам, скрывавшийся от судебных приставов, был найден необычным способом. Мужчина спрятался внутри раскладного дивана, однако действия домашней собаки привлекли внимание сотрудников.

По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность разыскиваемого гражданина по алиментам превысила 220 тысяч рублей.

Судебные приставы проверили квартиру

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП, сотрудники прибыли в квартиру, где мог находиться должник.

Во время осмотра жилища судебные приставы обратили внимание на собаку, которая непрерывно кружилась вокруг раскладного дивана. Странное поведение животного вызвало подозрение, что внутри мебели кто-то есть.

«Внутри раскладного дивана был обнаружен спрятавшийся гражданин. Не желая покидать свое убежище, он изо всех сил цеплялся за конструкцию», — говорится в сообщении.

Мужчина не хотел вылезать из дивана

Когда судебные приставы открыли диван, выяснилось, что внутри него прятался разыскиваемый мужчина.

В сообщении отмечается, что он отказался выходить добровольно и крепко держался за мебельную конструкцию. После этого сотрудники извлекли его из дивана.

Инцидент вызвал интерес и в социальных сетях. Пользователи в шутку обсуждают, что местонахождение должника фактически выдала домашняя собака.

Сумма долга превысила 220 тысяч рублей

По данным ФССП, долг мужчины по алиментам составлял более 220 тысяч рублей.

Он был объявлен в розыск из-за неисполнения своих обязательств. После обнаружения гражданин был задержан и допрошен.

Ситуация Информация Место происшествия Нижний Новгород Вид долга Алименты Сумма долга Более 220 тысяч рублей Место укрытия Внутри раскладного дивана «Помог» найти гражданина Домашний пес

Грозит лишение свободы сроком до одного года

Служба судебных приставов сообщила, что если мужчина не погасит долг, в отношении него может быть рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Согласно заявлению ФССП, если факт уклонения от уплаты алиментов подтвердится, к гражданину может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Однако окончательный вид и размер наказания определяет суд. На данный момент какое именно процессуальное решение принято в отношении мужчины, полностью не разглашается.

Прятки не отменяют долг

Уклонение от выплаты алиментов или сокрытие от судебных приставов не аннулируют обязательства гражданина. Напротив, сумма долга может увеличиваться и привести к административной или уголовной ответственности.

А в случае в Нижнем Новгороде планы должника сорвали не правоохранители, а в первую очередь его собственная собака.

А по вашему мнению, стал ли в этой истории самым неожиданным «героем» пес? Оставляйте свои мысли в комментариях.