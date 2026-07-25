Заявление Драпатого вызвало скандал: как ответила Москва?

·253·Мир
Заявление Драпатого вызвало скандал: как ответила Москва?

Резкие высказывания Михаила Драпатого, упоминаемого в качестве нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины, о населении России и Донбасса вызвали крупный политический скандал. Представители Министерства иностранных дел и Государственной Думы России оценили его заявления как проявление национализма и неонацистской риторики.

Российские официальные лица заявляют, что подобные слова не останутся без последствий. При этом вся приведенная информация об цитатах и назначении основана на различных СМИ и официальных заявлениях, отдельный комментарий украинской стороны в тексте не приводится.

Что сказал Драпатый?

Сообщается, что Михаил Драпатый в интервью продюсеру портала «Українер» Карине Пилигиной резко высказался о населении России и руководстве страны.

Он говорил о том, что в России «не произошло цивилизационных изменений», и страну нельзя воспринимать как обычного соседа для Украины.

Самым спорным высказыванием, приписываемым Драпатому, стали слова о «праве на жизнь» россиян как нации. Эта фраза была истолкована в России как попытка разделить людей по их национальной принадлежности.

Резко высказался и о жителях Донбасса

Утверждается, что в интервью Драпатый связал жителей Донбасса с «остатками Советского Союза», мигрантами и криминальными элементами.

Он также заявил о необходимости перевоспитания населения, проживающего на территориях Донецкой и Луганской областей, на основе украинских национальных идей.

Данные мнения были расценены российскими политиками и представителями Донбасса как попытка разделить население на «правильные» и «неправильные» группы.

Захарова: «Поэтому их называют неонацистами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления, приписываемые Драпатому, очередным подтверждением наличия неонацистских взглядов у руководства Украины.

«Поэтому их так и называют — неонацистами», — сказала Захарова.

Ее заявление отражает официальную политическую позицию российской стороны. Информации о том, что украинские официальные лица ответили на эту критику, в представленном тексте нет.

Представители Госдумы выступили с резким предупреждением

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник также сравнил слова Драпатого с нацистской риторикой.

По его мнению, постановка под сомнение права на жизнь какой-либо нации демонстрирует крайне опасные взгляды на общество и культуру.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подобные заявления могут повлечь за собой правовые и политические последствия.

«За все это придется отвечать», — заявил он.

Представители Донбасса также отреагировали

Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал заявления Драпатого выражением политики Киева по отношению к населению Донбасса.

По его мнению, эти слова свидетельствуют о наличии у руководства Украины настроений делить людей по их политическим взглядам и месту проживания.

А Андрей Марочко, отставной подполковник Народной милиции ЛНР, связал Драпатого с боевыми действиями на Донбассе и выдвинул против него тяжелые обвинения.

Однако данные обвинения являются позицией российской стороны, в тексте не приводится информации об окончательном судебном приговоре или независимом подтверждении по ним.

Первый скандал после назначения

Согласно представленной информации, президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности и назначил Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами.

После вступления в новую должность Драпатый заявил о планах:

  • усилить наступательные действия;

  • совершенствовать операции в тылу российских войск;

  • повысить боевые возможности украинской армии.

По данным ТАСС, в России против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям, связанным с терроризмом. Эта информация также приводится как позиция правоохранительных органов России.

Заявления еще больше обострили ситуацию

Любая риторика, обобщающая население нации или региона и ставящая под сомнение их права, способна еще больше усилить конфликт.

Слова, приписываемые Драпатому, вывели политическое и информационное противостояние между Россией и Украиной на новый уровень. Теперь главный вопрос — подтвердит ли украинская сторона эти цитаты и как ответит на критику России?

Как вы думаете, не приведут ли столь резкие заявления военных руководителей к дальнейшей эскалации войны? Оставьте свое мнение в комментариях.

Михаил ДрапатийРоссияУкраинаМария ЗахароваДонбасс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина, обвиненная в смерти 36-недельного младенца, была оправдана: почему?Женщина, обвиненная в смерти 36-недельного младенца, была оправдана: почему?Сегодня, 10:13Почему Марк Кукурелья никогда не стрижет волосы? Причина растрогала многихПочему Марк Кукурелья никогда не стрижет волосы? Причина растрогала многихСегодня, 00:14У еще одной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отцаУ еще одной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отцаВчера, 22:43Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)Вчера, 22:35Золотые монеты раскрыли 3орную морскую тайнуЗолотые монеты раскрыли 3орную морскую тайнуВчера, 22:34Активист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протестаАктивист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протестаВчера, 21:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов