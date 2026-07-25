Резкие высказывания Михаила Драпатого, упоминаемого в качестве нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины, о населении России и Донбасса вызвали крупный политический скандал. Представители Министерства иностранных дел и Государственной Думы России оценили его заявления как проявление национализма и неонацистской риторики.

Российские официальные лица заявляют, что подобные слова не останутся без последствий. При этом вся приведенная информация об цитатах и назначении основана на различных СМИ и официальных заявлениях, отдельный комментарий украинской стороны в тексте не приводится.

Что сказал Драпатый?

Сообщается, что Михаил Драпатый в интервью продюсеру портала «Українер» Карине Пилигиной резко высказался о населении России и руководстве страны.

Он говорил о том, что в России «не произошло цивилизационных изменений», и страну нельзя воспринимать как обычного соседа для Украины.

Самым спорным высказыванием, приписываемым Драпатому, стали слова о «праве на жизнь» россиян как нации. Эта фраза была истолкована в России как попытка разделить людей по их национальной принадлежности.

Резко высказался и о жителях Донбасса

Утверждается, что в интервью Драпатый связал жителей Донбасса с «остатками Советского Союза», мигрантами и криминальными элементами.

Он также заявил о необходимости перевоспитания населения, проживающего на территориях Донецкой и Луганской областей, на основе украинских национальных идей.

Данные мнения были расценены российскими политиками и представителями Донбасса как попытка разделить население на «правильные» и «неправильные» группы.

Захарова: «Поэтому их называют неонацистами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления, приписываемые Драпатому, очередным подтверждением наличия неонацистских взглядов у руководства Украины.

«Поэтому их так и называют — неонацистами», — сказала Захарова.

Ее заявление отражает официальную политическую позицию российской стороны. Информации о том, что украинские официальные лица ответили на эту критику, в представленном тексте нет.

Представители Госдумы выступили с резким предупреждением

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник также сравнил слова Драпатого с нацистской риторикой.

По его мнению, постановка под сомнение права на жизнь какой-либо нации демонстрирует крайне опасные взгляды на общество и культуру.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подобные заявления могут повлечь за собой правовые и политические последствия.

«За все это придется отвечать», — заявил он.

Представители Донбасса также отреагировали

Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал заявления Драпатого выражением политики Киева по отношению к населению Донбасса.

По его мнению, эти слова свидетельствуют о наличии у руководства Украины настроений делить людей по их политическим взглядам и месту проживания.

А Андрей Марочко, отставной подполковник Народной милиции ЛНР, связал Драпатого с боевыми действиями на Донбассе и выдвинул против него тяжелые обвинения.

Однако данные обвинения являются позицией российской стороны, в тексте не приводится информации об окончательном судебном приговоре или независимом подтверждении по ним.

Первый скандал после назначения

Согласно представленной информации, президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности и назначил Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами.

После вступления в новую должность Драпатый заявил о планах:

усилить наступательные действия;

совершенствовать операции в тылу российских войск;

повысить боевые возможности украинской армии.

По данным ТАСС, в России против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям, связанным с терроризмом. Эта информация также приводится как позиция правоохранительных органов России.

Заявления еще больше обострили ситуацию

Любая риторика, обобщающая население нации или региона и ставящая под сомнение их права, способна еще больше усилить конфликт.

Слова, приписываемые Драпатому, вывели политическое и информационное противостояние между Россией и Украиной на новый уровень. Теперь главный вопрос — подтвердит ли украинская сторона эти цитаты и как ответит на критику России?

Как вы думаете, не приведут ли столь резкие заявления военных руководителей к дальнейшей эскалации войны? Оставьте свое мнение в комментариях.