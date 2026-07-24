Активист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протеста

·495·Мир
Активист, голодавший 26 дней, наконец завершил акцию протеста

Известный индийский эколог и общественный деятель Сонам Вангчук официально прекратил голодовку, которая длилась 26 дней. Об этом он сообщил 24 июля на своей странице в социальной сети Кс.

59-летний активист отказывался от приема пищи с 28 июня в знак поддержки протестного движения, начатого студентами страны. Демонстранты требуют отставки министра образования Дхармендры Прадхана после скандала, связанного с утечкой вопросов медицинских экзаменов.

Вскоре это движение расширилось, к нему присоединились представители различных сфер, общественные деятели и простые граждане. В результате протесты переросли в масштабную акцию против политики правительства премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Сонама Вангчука, он решил завершить голодовку после переговоров с министром Дж. П. Наддой, доктором Джитендрой Сингхом и руководством Ладакха.

Активист сообщил, что 65 депутатов из различных политических сил парламента страны также призвали его прекратить голодовку. Он также напомнил, что 18 июля полиция увезла его с места проведения акции в больницу.

Вангчук подчеркнул, что основной причиной решения о прекращении голодовки стало предотвращение возможных беспорядков в стране и создание условий для переговоров.

При этом он призвал своих сторонников воздержаться от любых радикальных действий и подчеркнул важность сохранения мира.

Как стало известно, 23 июля активист заявил о готовности прекратить голодовку, если правительство даст гарантии неприменения силы против студентов. Однако именно в этот день в Нью-Дели полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов.

Несмотря на это, протестующие вновь собрались на площади Джантар-Мантар в столице и продолжили акции. Это стало вторым столкновением между полицией и активистами за неделю.

Завершая голодовку, Вангчук вновь повторил ряд своих требований к правительству. Среди них — выплата компенсаций семьям студентов, покончивших с собой, а также отставка министра образования. Ранее он заявлял, что если позволит здоровье, то будет продолжать акцию до шести недель.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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