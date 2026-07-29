Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 13 человек

·109·Мир
Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 13 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото в Японии, достигло 13 человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

По словам премьер-министра, по состоянию на 08:30 по местному времени число жертв составило 13 человек. Она подчеркнула, что в настоящее время все силы и средства мобилизованы на спасательные работы.

Vayron bo‘lgan savdo markazi yonida qutqaruv mashinalari to‘plangan.

«Под завалами все еще могут находиться живые люди. Это борьба со временем. Принимаются все меры, чтобы найти как можно больше людей и вывезти их в безопасное место», — заявила Такаити.

Премьер-министр также выразила соболезнования членам семей погибших и пострадавшим.

В результате стихийного бедствия обрушился второй этаж торгового центра Аеон Малл, расположенного в городе Касима. Находившиеся в здании люди остались под завалами. По предварительным данным, во время подземных толчков наблюдалась утечка газа, что могло стать причиной взрыва.

К поисково-спасательным работам привлечены Силы самообороны Японии. Спасатели продолжают непрерывный поиск пропавших без вести и эвакуацию пострадавших.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 900 километрах к юго-западу от Токио. По данным местных СМИ, в больницу города Яцусиро доставили около 40 раненых. Еще около 50 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения города Кумамото.

Стихийное бедствие затронуло и транспортную инфраструктуру. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Асо Кумамото временно закрыта, когда она возобновит работу, пока неизвестно.

Представитель мэрии города Мифунэ Хироки Симода рассказал, что подземные толчки напомнили ему разрушительное землетрясение в Кумамото десятилетней давности.

«Как только я почувствовал толчки, вспомнил те страшные дни. Увидев, что крыши некоторых домов вокруг обрушились, я очень испугался», — сказал он.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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