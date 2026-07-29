Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 13 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото в Японии, достигло 13 человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

По словам премьер-министра, по состоянию на 08:30 по местному времени число жертв составило 13 человек. Она подчеркнула, что в настоящее время все силы и средства мобилизованы на спасательные работы.

«Под завалами все еще могут находиться живые люди. Это борьба со временем. Принимаются все меры, чтобы найти как можно больше людей и вывезти их в безопасное место», — заявила Такаити.

Премьер-министр также выразила соболезнования членам семей погибших и пострадавшим.

В результате стихийного бедствия обрушился второй этаж торгового центра Аеон Малл, расположенного в городе Касима. Находившиеся в здании люди остались под завалами. По предварительным данным, во время подземных толчков наблюдалась утечка газа, что могло стать причиной взрыва.

К поисково-спасательным работам привлечены Силы самообороны Японии. Спасатели продолжают непрерывный поиск пропавших без вести и эвакуацию пострадавших.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 900 километрах к юго-западу от Токио. По данным местных СМИ, в больницу города Яцусиро доставили около 40 раненых. Еще около 50 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения города Кумамото.

Стихийное бедствие затронуло и транспортную инфраструктуру. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Асо Кумамото временно закрыта, когда она возобновит работу, пока неизвестно.

Представитель мэрии города Мифунэ Хироки Симода рассказал, что подземные толчки напомнили ему разрушительное землетрясение в Кумамото десятилетней давности.

«Как только я почувствовал толчки, вспомнил те страшные дни. Увидев, что крыши некоторых домов вокруг обрушились, я очень испугался», — сказал он.