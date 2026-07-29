Цепные аресты в системе «СЭС»: в четырех областях задержаны сотрудники, вымогавшие деньги

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, с поличным при получении незаконных денежных средств были задержаны несколько работников отделов санитарно-эпидемиологического покоя и общественного здоровья. Пресечены коррупционные правонарушения в Сырдарьинской, Самаркандской, Хорезмской и Наманганской областях.

Zamin.uz представляет подробности оперативных мероприятий правоохранительных органов и суть уголовных дел.

1. Сырдарья и Самарканд: «Положительное заключение» для пищевой продукции и цеха

Город Гулистан (Сырдарья): Помощник врача санитарного отдела пообещал оформить положительное санитарное заключение на готовую пищевую продукцию. Он был пойман с поличным при получении 300 долларов США и 1,2 миллиона сумов .

Пайарыкский район (Самарканд): Районный санитарный врач потребовал 9 миллионов сумов за оформление заключения для хлебопекарного цеха индивидуального предпринимателя. Он был задержан при получении 400 долларов США от оговоренной суммы. В ходе проверки выяснилось, что ранее он также путем мошенничества получил 100 долларов и 500 тысяч сумов.

По ситуации в Самарканде: «Установлено, что районный санитарный врач потребовал 9 миллионов сумов за выдачу заключения для хлебного цеха предпринимателя и ранее также получал деньги путем мошенничества».

2. Хорезм и Наманган: «Налог» с тех, кто открывает кафе и детские сады

Город Ургенч (Хорезм): Сотрудник санитарного отдела был задержан в момент получения от гражданина 2,4 миллиона сумов за обещание выдать разрешение на открытие пункта общественного питания и неприменение штрафов в течение 6 месяцев .

Город Наманган (Наманган): Помощник врача городского санитарного отдела был задержан при получении 1,2 миллиона сумов за предоставление положительного заключения на открытие негосударственного дошкольного образовательного учреждения. Выяснилось, что данное лицо ранее уже было судимо.

3. Ответственность перед законом: возбуждены уголовные дела

По данным правоохранительных органов, по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Статья 25, 168 — Покушение на мошенничество;

Статья 25, 211 — Покушение на дачу взятки (посредничество).

В настоящее время в отношении этих лиц продолжаются активные следственные действия.

Общая таблица незаконных действий сотрудников «СЭС»

Регион Должность сотрудника Незаконное обещание / Услуга Незаконно полученные средства г. Гулистан Помощник врача Санитарное заключение на пищевую продукцию $300 + 1,2 млн сумов Пайарыкский р-н Санитарный врач Санитарно-гигиеническое заключение на хлебный цех $400 ($100 + 500 тыс. получены ранее) г. Ургенч Сотрудник СЭС Разрешение на открытие кафе + 6 месяцев без штрафов 2,4 млн сумов г. Наманган Помощник врача (ранее судим) Положительное заключение на открытие частного детсада 1,2 млн сумов

Очень важно не сталкиваться с коррупционными проявлениями при начале предпринимательской деятельности и оформлении документов, а также знать свои права.

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