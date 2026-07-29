Цепные аресты в системе «СЭС»: в четырех областях задержаны сотрудники, вымогавшие деньги

·53·Общество
Цепные аресты в системе «СЭС»: в четырех областях задержаны сотрудники, вымогавшие деньги

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, с поличным при получении незаконных денежных средств были задержаны несколько работников отделов санитарно-эпидемиологического покоя и общественного здоровья. Пресечены коррупционные правонарушения в Сырдарьинской, Самаркандской, Хорезмской и Наманганской областях.

Zamin.uz представляет подробности оперативных мероприятий правоохранительных органов и суть уголовных дел.

1. Сырдарья и Самарканд: «Положительное заключение» для пищевой продукции и цеха

  • Город Гулистан (Сырдарья): Помощник врача санитарного отдела пообещал оформить положительное санитарное заключение на готовую пищевую продукцию. Он был пойман с поличным при получении 300 долларов США и 1,2 миллиона сумов.

  • Пайарыкский район (Самарканд): Районный санитарный врач потребовал 9 миллионов сумов за оформление заключения для хлебопекарного цеха индивидуального предпринимателя. Он был задержан при получении 400 долларов США от оговоренной суммы. В ходе проверки выяснилось, что ранее он также путем мошенничества получил 100 долларов и 500 тысяч сумов.

По ситуации в Самарканде:

«Установлено, что районный санитарный врач потребовал 9 миллионов сумов за выдачу заключения для хлебного цеха предпринимателя и ранее также получал деньги путем мошенничества».

2. Хорезм и Наманган: «Налог» с тех, кто открывает кафе и детские сады

  • Город Ургенч (Хорезм): Сотрудник санитарного отдела был задержан в момент получения от гражданина 2,4 миллиона сумов за обещание выдать разрешение на открытие пункта общественного питания и неприменение штрафов в течение 6 месяцев.

  • Город Наманган (Наманган): Помощник врача городского санитарного отдела был задержан при получении 1,2 миллиона сумов за предоставление положительного заключения на открытие негосударственного дошкольного образовательного учреждения. Выяснилось, что данное лицо ранее уже было судимо.

3. Ответственность перед законом: возбуждены уголовные дела

По данным правоохранительных органов, по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • Статья 25, 168 — Покушение на мошенничество;

  • Статья 25, 211 — Покушение на дачу взятки (посредничество).

В настоящее время в отношении этих лиц продолжаются активные следственные действия.

Общая таблица незаконных действий сотрудников «СЭС»

Регион

Должность сотрудника

Незаконное обещание / Услуга

Незаконно полученные средства

г. Гулистан

Помощник врача

Санитарное заключение на пищевую продукцию

$300 + 1,2 млн сумов

Пайарыкский р-н

Санитарный врач

Санитарно-гигиеническое заключение на хлебный цех

$400 ($100 + 500 тыс. получены ранее)

г. Ургенч

Сотрудник СЭС

Разрешение на открытие кафе + 6 месяцев без штрафов

2,4 млн сумов

г. Наманган

Помощник врача (ранее судим)

Положительное заключение на открытие частного детсада

1,2 млн сумов

Очень важно не сталкиваться с коррупционными проявлениями при начале предпринимательской деятельности и оформлении документов, а также знать свои права.

Немедленно отправьте эту полезную и предупреждающую статью в группы ваших друзей, бизнес-партнеров и близких!

Как вы думаете, какие меры необходимо принять для искоренения подобных коррупционных проявлений в «СЭС» и контролирующих органах? Оставляйте свои мысли и предложения в комментариях!

СырдарьяСамаркандХорезмНаманганZamin.uz
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)Сегодня, 04:24Радостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленРадостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленВчера, 22:25«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную сумму«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную суммуВчера, 21:21В Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невестыВ Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невестыВчера, 21:18В Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВ Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВчера, 17:45Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Вчера, 15:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике