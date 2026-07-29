Один из самых неожиданных трансферов летнего межсезонья в английском футболе близок к завершению. По информации BBC, нападающий Брайтона Дэнни Уэлбек получил разрешение на прохождение медосмотра на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж и готовится пополнить ряды Челси. Переход опытного футболиста привлекает внимание тем, что он резко отличается от стратегии руководства лондонского клуба последних лет, делавшего упор на молодых игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главный тренер Хаби Алонсо, пришедший к рулю Челси, выбрал 35-летнего форварда в качестве главного кандидата с целью принести опыт в молодой и нестабильный состав команды. Ожидается, что футболист, также известный по выступлениям за Манчестер Юнайтед и Арсенал, после прохождения медицинского обследования в Западном Лондоне подпишет с клубом двухлетний контракт. Планируется, что на следующей неделе ветеран атаки отправится с командой в предсезонное турне в Гонконг.

Коренной поворот в трансферной политике

Завершив прошлый сезон английской Премьер-лиги лишь на 10-м месте, Челси был вынужден внести изменения в свою трансферную стратегию. В ходе внутренних обсуждений было признано, что чрезмерная привязанность клуба к молодежи стала причиной неспособности команды бороться за трофеи. Поэтому привлечение такого футболиста, как Дэнни Уэлбек, обладающего колоссальным опытом, показывает изменение целей руководства.

Хотя некоторые эксперты ставят под сомнение трансфер форварда возрастного профиля, своими прошлогодними показателями Уэлбек доказал, что все еще способен приносить пользу на высоком уровне. В минувшем сезоне он принял участие в 37 из 38 матчей Премьер-лиги в составе Брайтона и стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами. Кроме того, забив 46 мячей в 176 матчах высшего дивизиона, он удерживает рекорд самого результативного бомбардира клуба в истории Премьер-лиги.

Изменения в линии атаки и чистка состава

Приход Дэнни Уэлбека в Челси приведет к серьезным изменениям в атакующей линии команды. В настоящее время в лондонском клубе насчитывается шесть опытных нападающих, и руководство готово рассмотреть предложения по некоторым из них. В частности, будущее таких футболистов, как Николас Джексон, Лиам Делап и Марк Гиу, остается под вопросом. При этом Эммануэль Эмега, прибывший из Страсбура, может остаться в первой команде, однако основной упор делается на формирование сбалансированного состава.